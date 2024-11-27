İstanbul'da Dolaşan Sahte Dolar Miktarına Mahsun Karaca'dan Bomba Yorum!
İstanbul'da Dolaşan Sahte Dolar Miktarına Mahsun Karaca'dan Bomba Yorum!
Röportaj Adam olarak da bilinen Mahsun Karaca, ürettiği birbirinden komik içeriklerin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Bir dönem sahte dolar basarak doları düşüren kalpazan rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve o videosuyla milyonlarca izlenme alan Mahsun Karaca, İstanbul'da dolaşan sahte dolar miktarını duyunca yorum yapmadan duramadı. Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Bir zamanlar YouTube hesabında paylaştığı ''Sahte dolar basarak doları düşüren kalpazan'' videosuyla milyonlarca izlenen Mahsun Karaca, yine benzer bir konuyla ilgili bir haber görünce yorum yapmadan geçmedi.
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@nedenkonusuldu adlı Twitter (X) hesabı, İstanbul'da 600 milyon dolar tutarında sahte paranın dolaştığına dair bir haber paylaştı👇
''Röportaj Adam'' olarak da bilinen Mahsun Karaca'dan o habere bomba yorum geldi👇
Mahsun Karaca'nın attığı tweet kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı👇
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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