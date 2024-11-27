onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İstanbul'da Dolaşan Sahte Dolar Miktarına Mahsun Karaca'dan Bomba Yorum!

İstanbul'da Dolaşan Sahte Dolar Miktarına Mahsun Karaca'dan Bomba Yorum!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 00:29

Röportaj Adam olarak da bilinen Mahsun Karaca, ürettiği birbirinden komik içeriklerin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Bir dönem sahte dolar basarak doları düşüren kalpazan rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve o videosuyla milyonlarca izlenme alan Mahsun Karaca, İstanbul'da dolaşan sahte dolar miktarını duyunca yorum yapmadan duramadı. Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir zamanlar YouTube hesabında paylaştığı ''Sahte dolar basarak doları düşüren kalpazan'' videosuyla milyonlarca izlenen Mahsun Karaca, yine benzer bir konuyla ilgili bir haber görünce yorum yapmadan geçmedi.

Bir zamanlar YouTube hesabında paylaştığı ''Sahte dolar basarak doları düşüren kalpazan'' videosuyla milyonlarca izlenen Mahsun Karaca, yine benzer bir konuyla ilgili bir haber görünce yorum yapmadan geçmedi.

@nedenkonusuldu adlı Twitter (X) hesabı, İstanbul'da 600 milyon dolar tutarında sahte paranın dolaştığına dair bir haber paylaştı👇

@nedenkonusuldu adlı Twitter (X) hesabı, İstanbul'da 600 milyon dolar tutarında sahte paranın dolaştığına dair bir haber paylaştı👇
twitter.com

''Röportaj Adam'' olarak da bilinen Mahsun Karaca'dan o habere bomba yorum geldi👇

''Röportaj Adam'' olarak da bilinen Mahsun Karaca'dan o habere bomba yorum geldi👇
twitter.com

''Aylardır 34'te takılıyor işte ne kurcalıyorsunuz''

Mahsun Karaca'nın attığı tweet kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı👇

Mahsun Karaca'nın attığı tweet kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın