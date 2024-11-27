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Emniyet Gezisinde Eline Cop Verilen Çocuğun Polis Barikatına Vurduğu Görüntüler Twitter’ın Diline Düştü

Emniyet Gezisinde Eline Cop Verilen Çocuğun Polis Barikatına Vurduğu Görüntüler Twitter’ın Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 17:28 Son Güncelleme: 27.11.2024 - 17:42

Zonguldak’ta öğrenciler için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gezi düzenlendi. Emniyet’i ziyaret eden çocuklar eğlencesine ellerine bir de cop alarak polis kalkanını copladı. Çocukların polislerle yaptığı deneme videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Çocukların polis kalkanını copladığı anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Öğrencilerden birinin copla sert hareketi dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları Gezi Parkı hatırlatması yaptı. İşte goygoycuların diline düşen o anlar.

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Zonguldak’ta öğrenciler için Emniyet gezisi düzenlendi. Çocuklar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne götürülerek polis memurlarıyla bir araya geldi. Mesleklerine dair konuşma fırsatı buldu.

Zonguldak’ta öğrenciler için Emniyet gezisi düzenlendi. Çocuklar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne götürülerek polis memurlarıyla bir araya geldi. Mesleklerine dair konuşma fırsatı buldu.

O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocukların ellerine cop verilerek polis barikatına vurdukları da görüldü. Bir çocuğun barikata sert vuruşu goygoycuların diline düştü ve 2013 Gezi Parkı eylemlerine atıf yapıldı.

O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocukların ellerine cop verilerek polis barikatına vurdukları da görüldü. Bir çocuğun barikata sert vuruşu goygoycuların diline düştü ve 2013 Gezi Parkı eylemlerine atıf yapıldı.

İlk önce o görüntüleri izleyelim👇🏻

Şimdi de sosyal medyadan gelen o kahkaha dolu yorumlara bakalım👇🏻

Şimdi de sosyal medyadan gelen o kahkaha dolu yorumlara bakalım👇🏻

👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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