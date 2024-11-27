Emniyet Gezisinde Eline Cop Verilen Çocuğun Polis Barikatına Vurduğu Görüntüler Twitter’ın Diline Düştü

Zonguldak’ta öğrenciler için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gezi düzenlendi. Emniyet’i ziyaret eden çocuklar eğlencesine ellerine bir de cop alarak polis kalkanını copladı. Çocukların polislerle yaptığı deneme videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Çocukların polis kalkanını copladığı anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Öğrencilerden birinin copla sert hareketi dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları Gezi Parkı hatırlatması yaptı. İşte goygoycuların diline düşen o anlar.