Sevgilisine Dünyayı Dar Etmekten Keyif Alanlar Bu İçerikte Buluşuyor

Kimisi durgun, sessiz, sakin bir ilişki seviyor kimisi de kavgalı, gürültülü, bir küs bir barışık ilişkiden haz alıyor. İlişkilerde zaman zaman karşımızdaki kişinin ilgisini az bulursak bu ilgiyi artırmanın yollarını arayabiliyoruz. Onlardan en masumu ise 'Sen beni sevmiyorsun!' diye nazlanmak. Karşımızdakinin sakin cevabı itiraf edelim ki hoşumuza gitmiyor. İstiyoruz ki bize olan aşkını dağa taşa haykırsın. Elbet hiçbirimiz Leyla değil karşımızdaki de Mecnun değil... Ama ne bileyim, arada bir kaoslu tutkulu bir aşka da ihtiyaç duyuyoruz...

Twitter'da '@bloklandik' isimli kullanıcı duygulara tercüman oldu...