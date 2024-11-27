Sevgilisine Dünyayı Dar Etmekten Keyif Alanlar Bu İçerikte Buluşuyor
Sevgilisine Dünyayı Dar Etmekten Keyif Alanlar Bu İçerikte Buluşuyor
Kimisi durgun, sessiz, sakin bir ilişki seviyor kimisi de kavgalı, gürültülü, bir küs bir barışık ilişkiden haz alıyor. İlişkilerde zaman zaman karşımızdaki kişinin ilgisini az bulursak bu ilgiyi artırmanın yollarını arayabiliyoruz. Onlardan en masumu ise 'Sen beni sevmiyorsun!' diye nazlanmak. Karşımızdakinin sakin cevabı itiraf edelim ki hoşumuza gitmiyor. İstiyoruz ki bize olan aşkını dağa taşa haykırsın. Elbet hiçbirimiz Leyla değil karşımızdaki de Mecnun değil... Ama ne bileyim, arada bir kaoslu tutkulu bir aşka da ihtiyaç duyuyoruz...
Twitter'da '@bloklandik' isimli kullanıcı duygulara tercüman oldu...
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İlişkideki tartışmalar, nazlanmalar belli bir sınıra kadar birlikteliği diri tutuyor illa ki. Ancak dozunu abartmamakta fayda var. Bazen karşımızdakinin ilgisini yetersiz bulursak olmayacak düşüncelere dalabiliyoruz. Sevgisinden emin olduğumuz kişiyi azıcık çileden çıkartmak da kimisi için büyük keyif.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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