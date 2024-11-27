onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sevgilisine Dünyayı Dar Etmekten Keyif Alanlar Bu İçerikte Buluşuyor

Sevgilisine Dünyayı Dar Etmekten Keyif Alanlar Bu İçerikte Buluşuyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 15:49

Kimisi durgun, sessiz, sakin bir ilişki seviyor kimisi de kavgalı, gürültülü, bir küs bir barışık ilişkiden haz alıyor. İlişkilerde zaman zaman karşımızdaki kişinin ilgisini az bulursak bu ilgiyi artırmanın yollarını arayabiliyoruz. Onlardan en masumu ise 'Sen beni sevmiyorsun!' diye nazlanmak. Karşımızdakinin sakin cevabı itiraf edelim ki hoşumuza gitmiyor. İstiyoruz ki bize olan aşkını dağa taşa haykırsın. Elbet hiçbirimiz Leyla değil karşımızdaki de Mecnun değil... Ama ne bileyim, arada bir kaoslu tutkulu bir aşka da ihtiyaç duyuyoruz...

Twitter'da '@bloklandik' isimli kullanıcı duygulara tercüman oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlişkideki tartışmalar, nazlanmalar belli bir sınıra kadar birlikteliği diri tutuyor illa ki. Ancak dozunu abartmamakta fayda var. Bazen karşımızdakinin ilgisini yetersiz bulursak olmayacak düşüncelere dalabiliyoruz. Sevgisinden emin olduğumuz kişiyi azıcık çileden çıkartmak da kimisi için büyük keyif.

İlişkideki tartışmalar, nazlanmalar belli bir sınıra kadar birlikteliği diri tutuyor illa ki. Ancak dozunu abartmamakta fayda var. Bazen karşımızdakinin ilgisini yetersiz bulursak olmayacak düşüncelere dalabiliyoruz. Sevgisinden emin olduğumuz kişiyi azıcık çileden çıkartmak da kimisi için büyük keyif.

Nihayet X'te (Twitter) '@bloklandik' isimli kullanıcı pek çoğumuzun itiraf edemediğini itiraf etti ve durup dururken "Sen beni sevmiyorsun" demenin verdiği keyifi bir paylaşımla anlattı👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlara bi' bakalım👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlara bi' bakalım👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın