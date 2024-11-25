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Eski Sevgilisinden İliklerine Kadar Utananlar Buraya! "Kendimi Çamaşır Suyuyla Yıkamak İstiyorum"

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Eski Sevgilisinden İliklerine Kadar Utananlar Buraya! "Kendimi Çamaşır Suyuyla Yıkamak İstiyorum"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 14:51

Hayatımızın depresif ve çıkmaz bir döneminde illaki adeta elimiz kolumuz bağlanmış; lâl olmuş bir şekilde hiç olmayacak birisine karşı duygu beslemişizdir. Uzmanlar da zaten depresif dönemlerde mümkün olduğunda aşık olmaktan kaçınılmasını dile getiriyor. Çünkü bunun sonu olmayacak insanları hayatımızı almakla sonuçlanabilir. Ama şunu unutmamakta fayda var: İyi veya kötü biten her ilişki kazandığımız bir tecrübe, çıkaracağımız dersler barındırıyor. Bu kamu spotundan sonra esas konumuza gelelim...

Utandığımız ilişkilere '@babydilara777' isimli X kullanıcısı değindi. Eski sevgilisinden utanan kullanıcı bu utancını Twitter'dan paylaştı. Aynı deneyime sahip kullanıcılar da yorumlarını paylaştı.

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Tutkuyla, büyük hoşlantıyla başlayan ilişkilerin sonunun hüsranla bittiğine ya kendimizden şahit olduk ya da çevremizden. İlişki içerisinde deli gibi aşık olduğunu düşündüğünüz insanın ayrıldıktan sonra sizi aslında utandıran bir dizi hareketlerinin olduğunu fark ettiniz mi peki?

Tutkuyla, büyük hoşlantıyla başlayan ilişkilerin sonunun hüsranla bittiğine ya kendimizden şahit olduk ya da çevremizden. İlişki içerisinde deli gibi aşık olduğunu düşündüğünüz insanın ayrıldıktan sonra sizi aslında utandıran bir dizi hareketlerinin olduğunu fark ettiniz mi peki?

Bunu fark eden X kullanıcısı eski sevgilisine dair bir paylaşım yaptı...

"Eximden o kadar utanıyorum ki o kadar cringe ki bazen kendimi çamaşır suyuyla yıkamak istiyorum."

"Eximden o kadar utanıyorum ki o kadar cringe ki bazen kendimi çamaşır suyuyla yıkamak istiyorum."
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Bu paylaşıma benzer düşüncelerde olan kullanıcılar yorum yaptı👇🏻

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Bir erkek bu konuda farklı düşüncelere sahipti...

Bir erkek bu konuda farklı düşüncelere sahipti...
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'Siz aslında o adamı sevmediniz. O adamın ilgisini sevdiniz. İlgi bittiği anda gözünüzde iğrenç bir kişiliğe dönüştü. Zira o kişinin şahsına karşı hiçbir sevginiz yoktu. Aynı ilgiyi başkası verseydi ona da aynı sevgiyi besleyecektiniz. Kişilerden tamamen bağımsız olarak ilgiyi gördüğünüze tapıyorsunuz. Yani gerçek anlamda hiç kimseyi sevmiyorsunuz. Asıl iğrenç olan durum bu bence.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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