Eski Sevgilisinden İliklerine Kadar Utananlar Buraya! "Kendimi Çamaşır Suyuyla Yıkamak İstiyorum"

Hayatımızın depresif ve çıkmaz bir döneminde illaki adeta elimiz kolumuz bağlanmış; lâl olmuş bir şekilde hiç olmayacak birisine karşı duygu beslemişizdir. Uzmanlar da zaten depresif dönemlerde mümkün olduğunda aşık olmaktan kaçınılmasını dile getiriyor. Çünkü bunun sonu olmayacak insanları hayatımızı almakla sonuçlanabilir. Ama şunu unutmamakta fayda var: İyi veya kötü biten her ilişki kazandığımız bir tecrübe, çıkaracağımız dersler barındırıyor. Bu kamu spotundan sonra esas konumuza gelelim...

Utandığımız ilişkilere '@babydilara777' isimli X kullanıcısı değindi. Eski sevgilisinden utanan kullanıcı bu utancını Twitter'dan paylaştı. Aynı deneyime sahip kullanıcılar da yorumlarını paylaştı.