Sabahattin Ali’nin 1927 Yılında Öğretmenlik Yaptığı Yozgat Hakkında Yazdıkları: "Burası Beni Çıldırtacak"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sabahattin Ali’nin 1927 Yılında Öğretmenlik Yaptığı Yozgat Hakkında Yazdıkları: "Burası Beni Çıldırtacak"
Edebiyatımızın usta ismi Sabahattin Ali, Türk edebiyatına unutulmaz eserler bıraktı. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda edebiyattaki etkisini sürdüren Sabahattin Ali, ölümsüz yazarlarımızdan biri. Yazar kişiliğinin yanı sıra Ali’nin aslında mesleği öğretmenlik.
1927 yılında öğretmenlik diplomasını alan Sabahattin Ali’nin görev yaptığı yerlerden birisi de Yozgat. Ancak, usta ismin İstanbul’daki yakın arkadaşı Nahit Hanım’a yazdığı mektupta Yozgat ile ilgili nefreti daha doğrusu tespitleri Twitter’da yeniden gündem oldu:
“Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit Yarabbi…”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk… Nice eserle Türk edebiyatının en etkileyici ismi olan Sabahattin Ali hem bir yazar hem de bir öğretmendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali’nin öğretmenlik yaptığı kentlerden birisi de Yozgat olmuştu. X’te (Twitter) ‘@sansursuzprof’ isimli bir hesap usta ismin öğretmenlik yaptığı Yozgat hakkında 1927 yılında yazdığı bir bölümü paylaştı.
Sabahattin Ali'nin İstanbul'daki yakın arkadaşı Nahit Hanım'a yazdığı mektupta Yozgat ile ilgili ifadeleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Sabahattin Ali'nin isyanına gelen yorumlar şöyle👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın