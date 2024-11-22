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Sabahattin Ali’nin 1927 Yılında Öğretmenlik Yaptığı Yozgat Hakkında Yazdıkları: "Burası Beni Çıldırtacak"

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Sabahattin Ali’nin 1927 Yılında Öğretmenlik Yaptığı Yozgat Hakkında Yazdıkları: "Burası Beni Çıldırtacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 00:28

Edebiyatımızın usta ismi Sabahattin Ali, Türk edebiyatına unutulmaz eserler bıraktı. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda edebiyattaki etkisini sürdüren Sabahattin Ali, ölümsüz yazarlarımızdan biri. Yazar kişiliğinin yanı sıra Ali’nin aslında mesleği öğretmenlik.

1927 yılında öğretmenlik diplomasını alan Sabahattin Ali’nin görev yaptığı yerlerden birisi de Yozgat. Ancak, usta ismin İstanbul’daki yakın arkadaşı Nahit Hanım’a yazdığı mektupta Yozgat ile ilgili nefreti daha doğrusu tespitleri Twitter’da yeniden gündem oldu:

“Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit Yarabbi…”

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Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk… Nice eserle Türk edebiyatının en etkileyici ismi olan Sabahattin Ali hem bir yazar hem de bir öğretmendi.

Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk… Nice eserle Türk edebiyatının en etkileyici ismi olan Sabahattin Ali hem bir yazar hem de bir öğretmendi.

Ali’nin öğretmenlik yaptığı kentlerden birisi de Yozgat olmuştu. X’te (Twitter) ‘@sansursuzprof’ isimli bir hesap usta ismin öğretmenlik yaptığı Yozgat hakkında 1927 yılında yazdığı bir bölümü paylaştı.

Ali’nin öğretmenlik yaptığı kentlerden birisi de Yozgat olmuştu. X’te (Twitter) ‘@sansursuzprof’ isimli bir hesap usta ismin öğretmenlik yaptığı Yozgat hakkında 1927 yılında yazdığı bir bölümü paylaştı.

Sabahattin Ali'nin İstanbul'daki yakın arkadaşı Nahit Hanım'a yazdığı mektupta Yozgat ile ilgili ifadeleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sabahattin Ali'nin İstanbul'daki yakın arkadaşı Nahit Hanım'a yazdığı mektupta Yozgat ile ilgili ifadeleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
twitter.com

“Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit Yarabbi. Düşün kardeşim, konuşulacak bir insan bile yok. Hepsi alelade, hepsi dümdüz. Memleketin civarı hep bozkır, gözünün alabildiği kadar çıplak dağlar uzanıyor… Yalnız Yozgat’ın tam karşısında bir çam ormanı var… Ama o da bu dümdüz araziye yakışmıyor… Adeta kirli bir bakkal önlüğüne yamanmış yeşil bir kadifeye benziyor. Ahali fesat, dedikoducu. kendimi yalnız okumaya verdim. Kitap, gazete, mektup okumakla vakit geçiriyorum.'

Sabahattin Ali'nin isyanına gelen yorumlar şöyle👇🏻

Sabahattin Ali'nin isyanına gelen yorumlar şöyle👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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