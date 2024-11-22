Sabahattin Ali’nin 1927 Yılında Öğretmenlik Yaptığı Yozgat Hakkında Yazdıkları: "Burası Beni Çıldırtacak"

“Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit Yarabbi. Düşün kardeşim, konuşulacak bir insan bile yok. Hepsi alelade, hepsi dümdüz. Memleketin civarı hep bozkır, gözünün alabildiği kadar çıplak dağlar uzanıyor… Yalnız Yozgat’ın tam karşısında bir çam ormanı var… Ama o da bu dümdüz araziye yakışmıyor… Adeta kirli bir bakkal önlüğüne yamanmış yeşil bir kadifeye benziyor. Ahali fesat, dedikoducu. kendimi yalnız okumaya verdim. Kitap, gazete, mektup okumakla vakit geçiriyorum.'