Yedikleri Son Şeyin Adını Kediye Koymasını İsteyen Kullanıcıya Gelen Cevaplar
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Yedikleri Son Şeyin Adını Kediye Koymasını İsteyen Kullanıcıya Gelen Cevaplar
Reddit’te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaşarak “Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin…” notunu düştü. Paylaşıma gelen cevaplardan bazıları tam bir kediye yakışacak cinstendi... Eğer bir kedi sahiplendiyseniz ve ona verecek yaratıcı bir isim bulamadıysanız belki de bu içeriğimiz tam size göredir! Hadi gelin birlikte kim en son ne yemiş kim kediye hangi ismi vermiş bakalım.😻
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Reddit'te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaştı ve o paylaşıma "Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin..." notunu düştü.
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Siz kediye hangi ismi verirdiniz?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sütlaç Şükufe Benimkiler Pakizem ile Dumanbey
Arkadaşımın kedisinin ismi DOLMA, benim ki HAKKI 😁
Benimki Deli Dumrul