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Yedikleri Son Şeyin Adını Kediye Koymasını İsteyen Kullanıcıya Gelen Cevaplar

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Yedikleri Son Şeyin Adını Kediye Koymasını İsteyen Kullanıcıya Gelen Cevaplar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 22:22

Reddit’te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaşarak “Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin…” notunu düştü. Paylaşıma gelen cevaplardan bazıları tam bir kediye yakışacak cinstendi... Eğer bir kedi sahiplendiyseniz ve ona verecek yaratıcı bir isim bulamadıysanız belki de bu içeriğimiz tam size göredir! Hadi gelin birlikte kim en son ne yemiş kim kediye hangi ismi vermiş bakalım.😻

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Reddit'te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaştı ve o paylaşıma "Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin..." notunu düştü.

Reddit'te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaştı ve o paylaşıma "Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin..." notunu düştü.

O paylaşıma gelen yorumlara bir bakalım👇🏻

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Siz kediye hangi ismi verirdiniz?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Otto Skorzeny

Sütlaç Şükufe Benimkiler Pakizem ile Dumanbey

seremoni-.-

Arkadaşımın kedisinin ismi DOLMA, benim ki HAKKI 😁

onur.ozdemir

Benimki Deli Dumrul