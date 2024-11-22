Yedikleri Son Şeyin Adını Kediye Koymasını İsteyen Kullanıcıya Gelen Cevaplar

Reddit’te bir kullanıcı kedi fotoğrafı paylaşarak “Yediğiniz son şey onun adıdır. Ona bir isim verin…” notunu düştü. Paylaşıma gelen cevaplardan bazıları tam bir kediye yakışacak cinstendi... Eğer bir kedi sahiplendiyseniz ve ona verecek yaratıcı bir isim bulamadıysanız belki de bu içeriğimiz tam size göredir! Hadi gelin birlikte kim en son ne yemiş kim kediye hangi ismi vermiş bakalım.😻