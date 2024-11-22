Morgda Bekletilen Ölü Adamın Gözleri Kayboldu, Doktorlar Suçu Farelere Attı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz skandal bir olay meydana geldi. Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan olay ülkeyi şok etti. Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Fantush Kumar isimli genç bir erkek kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden adam birkaç saat morgda bekletildi. Ancak morgda bekletilen Kumar’ın sol gözü kayboldu. Hastane yetkilileri de bu olayı doğruladı.

Genç erkeğin ailesi oğullarının gözünün çalındığını ve ihmal olduğunu ileri sürdü. Ancak doktorlardan akılalmaz bir karşılık aldılar. Doktorlar ölen Kumar’ın gözünü farelerin kemirmiş olabileceğini dile getirdi.

İşte her detayı “Yok artık” dedirten haberin ayrıntıları…

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