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Morgda Bekletilen Ölü Adamın Gözleri Kayboldu, Doktorlar Suçu Farelere Attı

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Morgda Bekletilen Ölü Adamın Gözleri Kayboldu, Doktorlar Suçu Farelere Attı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:50

Hindistan’ın Bihar eyaletinde duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz skandal bir olay meydana geldi. Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan olay ülkeyi şok etti. Silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Fantush Kumar isimli genç bir erkek kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden adam birkaç saat morgda bekletildi. Ancak morgda bekletilen Kumar’ın sol gözü kayboldu. Hastane yetkilileri de bu olayı doğruladı.

Genç erkeğin ailesi oğullarının gözünün çalındığını ve ihmal olduğunu ileri sürdü. Ancak doktorlardan akılalmaz bir karşılık aldılar. Doktorlar ölen Kumar’ın gözünü farelerin kemirmiş olabileceğini dile getirdi.

İşte her detayı “Yok artık” dedirten haberin ayrıntıları…

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Hindistan’da yaşayan Fantush Kumar, 14 Kasım’da silahlı saldırı sonucu yaralanarak Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ancak talihsiz adam 15 Kasım günü hastanede hayatını kaybetti.

Hindistan’da yaşayan Fantush Kumar, 14 Kasım’da silahlı saldırı sonucu yaralanarak Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ancak talihsiz adam 15 Kasım günü hastanede hayatını kaybetti.

Kumar, ölümünün ardından morga kaldırıldı. Birkaç saat sonra morgdan çıkarılan genç erkeğin ailesi oğullarının cansız bedeni karşısında şok geçirdi.

Ailenin şokunun sebebi ise oğullarının sol gözünün yerinde olmamasıydı. Aile oğullarının hastane yatağında keskin bir cerrahi bıçak gördüklerini ve gözünün çalındığını ileri sürdü.

Ailenin şokunun sebebi ise oğullarının sol gözünün yerinde olmamasıydı. Aile oğullarının hastane yatağında keskin bir cerrahi bıçak gördüklerini ve gözünün çalındığını ileri sürdü.

Aile hastaneyi ihmal ve kötü niyetle suçlarken hastane personelinin Kumar’ın gözünün çalma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyerek basına şu açıklamayı yaptı: 

'İlaçları, kanı ve diğer gerekli tüm malzemeleri zamanında sağladık ancak amca kurtarılamadı. Daha sonra sol gözünün olmadığını öğrendik. Birinin onları çıkardığından eminiz. Konuyla ilgili derhal bir soruşturma talep ediyoruz.”

Hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Hastane yetkilileri Kumar’ın sol gözünün olmadığını doğruladı ancak suçu farelere attı.

Hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Hastane yetkilileri Kumar’ın sol gözünün olmadığını doğruladı ancak suçu farelere attı.

Kaynak

Evet, yanlış duymadınız. Doktorlar, genç erkeğin sol gözünü farelerin kemirmiş olabileceğini iddia etti.

Evet, yanlış duymadınız. Doktorlar, genç erkeğin sol gözünü farelerin kemirmiş olabileceğini iddia etti.

Hastane Müdürü Dr. Binod Kumar Singh, "Bir grup doktor, farelerin gözü kemirmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayla ilgili tüm yönler araştırılıyor. Ayrıca otopsi raporunu bekliyoruz” diye konuştu.

Hastane Müdürü Dr. Binod Kumar Singh, "Bir grup doktor, farelerin gözü kemirmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayla ilgili tüm yönler araştırılıyor. Ayrıca otopsi raporunu bekliyoruz” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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