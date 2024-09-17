Hindistan'da 15 Kadınla Evlenen Adam Tutuklanınca Polisten Halka Uyarı Geldi

Hindistan akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Her şey Cuttank şehrinde yaşayan bir kadının ihbarıyla başladı. 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ve kadınlara videolarla şantaj yapıp paralarını aldığı ortaya çıktı. İşte polisin halka uyarılar yapmasına neden olan o dolandırıcılık hikayesi...

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