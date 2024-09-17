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Hindistan'da 15 Kadınla Evlenen Adam Tutuklanınca Polisten Halka Uyarı Geldi

Hindistan'da 15 Kadınla Evlenen Adam Tutuklanınca Polisten Halka Uyarı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.09.2024 - 11:13

Hindistan akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Her şey Cuttank şehrinde yaşayan bir kadının ihbarıyla başladı. 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ve kadınlara videolarla şantaj yapıp paralarını aldığı ortaya çıktı. İşte polisin halka uyarılar yapmasına neden olan o dolandırıcılık hikayesi...

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Hindistan'da geçen günlerde bir adamın 49 kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay geçmeden ülke benzer bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı.

Hindistan'da geçen günlerde bir adamın 49 kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay geçmeden ülke benzer bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı.

Hindistan'da evlilik dolandırıcılığı o kadar yaygın ki kimisi bunu adeta meslek haline getirdi. Geçen günlerde 34 yaşındaki bir adamın 49 kadını evlilik vaadiyle kandırmasından 1 ay sonra ülke benzer bir olayla karşı karşıya kaldı.

Her şey bir kadının ihbarıyla başladı... Eşi öldükten sonra evlilik sitesine üye olan kadın, 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın ülkeyi sarsan dolandırıcılık hikayesini ortaya çıkardı.

Her şey bir kadının ihbarıyla başladı... Eşi öldükten sonra evlilik sitesine üye olan kadın, 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın ülkeyi sarsan dolandırıcılık hikayesini ortaya çıkardı.

Cuttank şehrinde yaşayan bir kadının ihbarı dolandırıcılık hikayesinin başlangıcı oldu. Eşini kaybettikten sonra evlilik sitesine üye olan kadın evlilik vaadiyle dolandırıldığını ihbar etti. Kadın, 43 yaşındaki Nath'in kurbanlarından sadece biriydi...

Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ortaya çıkarken skandallar sadece bununla sınırlı kalmadı...

Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ortaya çıkarken skandallar sadece bununla sınırlı kalmadı...

Savunmasız durumdaki kadınları hedef alan bir dolandırıcılık ağı kuran Nath'in tam 15 kadınla evlendiği ortaya çıktı. Nath, karşısındaki kadınlara göre mesleklerini de değiştiriyordu. Kimisine kendisini demiryolu çalışanı olarak tanıtırken kimisine de devlet memuru, vergi müfettişi gibi mesleklerle tanıtıyordu.

Şüpheli, kadınların özel görüntülerini çekerek yüklü miktarda para talep etmeye başladı.

Şüpheli, kadınların özel görüntülerini çekerek yüklü miktarda para talep etmeye başladı.

Kadınları kandıran şüpheli, mağdurların özel görüntülerini gizlice kayda alıp videolarla tehdit etmeye başladı. Evli ve iki çocuk babası olduğu da öğrenilen şüphelinin birçok eyalette benzer suçlar işlediği ve hakkında tutuklama kararı olduğu belirtildi.

Olay ülkede gündem olurken Hindistan polisi halka uyarılda bulundu. Ülkede evlilik dolandırıcılığının yaygın olduğunu belirten polis, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Olay ülkede gündem olurken Hindistan polisi halka uyarılda bulundu. Ülkede evlilik dolandırıcılığının yaygın olduğunu belirten polis, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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