Hindistan'da 15 Kadınla Evlenen Adam Tutuklanınca Polisten Halka Uyarı Geldi
Hindistan'da 15 Kadınla Evlenen Adam Tutuklanınca Polisten Halka Uyarı Geldi
Hindistan akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Her şey Cuttank şehrinde yaşayan bir kadının ihbarıyla başladı. 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ve kadınlara videolarla şantaj yapıp paralarını aldığı ortaya çıktı. İşte polisin halka uyarılar yapmasına neden olan o dolandırıcılık hikayesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan'da geçen günlerde bir adamın 49 kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay geçmeden ülke benzer bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey bir kadının ihbarıyla başladı... Eşi öldükten sonra evlilik sitesine üye olan kadın, 43 yaşındaki Biranci Narayan Nath isimli adamın ülkeyi sarsan dolandırıcılık hikayesini ortaya çıkardı.
Nath isimli adamın 15 kadınla evlendiği ortaya çıkarken skandallar sadece bununla sınırlı kalmadı...
Şüpheli, kadınların özel görüntülerini çekerek yüklü miktarda para talep etmeye başladı.
Olay ülkede gündem olurken Hindistan polisi halka uyarılda bulundu. Ülkede evlilik dolandırıcılığının yaygın olduğunu belirten polis, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın