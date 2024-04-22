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Hindistan’da Havuçların Çuvallanmadan Önce Yıkandığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hindistan’da Havuçların Çuvallanmadan Önce Yıkandığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 14:45

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Hijyen konusunda sık sık gündeme gelen Hindistanlılar bu sefer de havuçları yıkadıkları anlarla ses getirdi. Kimileri meyveleri tükenmeden yıkamaya özen gösterse de bu görüntülerden sonra yıkamayanlar da dikkat edecektir.

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Görüntülerde havuçları büyük bir sepette yıkayan işçilerden biri dereden akan suyu döküyor diğerleri de ayaklarıyla yıkıyordu.

Görüntülerde havuçları büyük bir sepette yıkayan işçilerden biri dereden akan suyu döküyor diğerleri de ayaklarıyla yıkıyordu.

Hiç hijyenik bir ortam olmadığı aşikar olsa da bu işlemden sonra havuçlar satılmak için çuvallanıyordu.

Hiç hijyenik bir ortam olmadığı aşikar olsa da bu işlemden sonra havuçlar satılmak için çuvallanıyordu.

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