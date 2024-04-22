Arkadaşlarını Direğe Bağlayıp Yumurta Atarak Şakalaşan Gençler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Kocaeli Körfez’de yaşanan olayda bir grup genç, arkadaşlarını parkın direğine bağladı ve yumurta atmaya başladı. Ancak parkın yanından geçen vatandaşlar o anları görünce endişelenmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir kadın gençleri böyle şaka olmayacağı konusunda uyarmak istedi ancak gençler yumurta atmaya devam ediyorlardı.
Ardından içlerinden biri kadına “Sence dövüyor muyum?” diyerek şaka olduğuna bir kez daha ikna etmek istedi.
Ancak sosyal medya kullanıcıları da kadınla hemfikirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen tepkilerden birkaçı bu şekilde oldu.👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.