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Arkadaşlarını Direğe Bağlayıp Yumurta Atarak Şakalaşan Gençler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Arkadaşlarını Direğe Bağlayıp Yumurta Atarak Şakalaşan Gençler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 13:16

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Kocaeli Körfez’de yaşanan olayda bir grup genç, arkadaşlarını parkın direğine bağladı ve yumurta atmaya başladı. Ancak parkın yanından geçen vatandaşlar o anları görünce endişelenmeye başladı.

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Bir kadın gençleri böyle şaka olmayacağı konusunda uyarmak istedi ancak gençler yumurta atmaya devam ediyorlardı.

Bir kadın gençleri böyle şaka olmayacağı konusunda uyarmak istedi ancak gençler yumurta atmaya devam ediyorlardı.

Ardından içlerinden biri kadına “Sence dövüyor muyum?” diyerek şaka olduğuna bir kez daha ikna etmek istedi.

Ardından içlerinden biri kadına “Sence dövüyor muyum?” diyerek şaka olduğuna bir kez daha ikna etmek istedi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları da kadınla hemfikirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı bu şekilde oldu.👇

Gelen tepkilerden birkaçı bu şekilde oldu.👇

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