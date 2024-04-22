Camı Açık Görünce Yavrularıyla Birlikte Arabaya Yerleşen Anne Kedi Araç Sahibine Sürpriz Yaptı

@ozlemleo adlı kullanıcı TikTok hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede viral oldu. Arabada duran fidanın hava alması için camı açık bırakan genç kadın, arabaya tekrar döndüğünde beklemediği bir sürprizle karşılaşmıştı.
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Bir anne kedi camın aralığını fırsat bilip hemen yavrularını içeriye taşımıştı.
Minik bebekleri ve tatlı anneyi gören kadın ise şaşkınlıkla o anları kaydetti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
Genç kadın kedileri koruma altına aldıklarını belirtti. 👇
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