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Camı Açık Görünce Yavrularıyla Birlikte Arabaya Yerleşen Anne Kedi Araç Sahibine Sürpriz Yaptı

Camı Açık Görünce Yavrularıyla Birlikte Arabaya Yerleşen Anne Kedi Araç Sahibine Sürpriz Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 12:22

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@ozlemleo adlı kullanıcı TikTok hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede viral oldu. Arabada duran fidanın hava alması için camı açık bırakan genç kadın, arabaya tekrar döndüğünde beklemediği bir sürprizle karşılaşmıştı.

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Bir anne kedi camın aralığını fırsat bilip hemen yavrularını içeriye taşımıştı.

Bir anne kedi camın aralığını fırsat bilip hemen yavrularını içeriye taşımıştı.

Minik bebekleri ve tatlı anneyi gören kadın ise şaşkınlıkla o anları kaydetti.

Minik bebekleri ve tatlı anneyi gören kadın ise şaşkınlıkla o anları kaydetti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Genç kadın kedileri koruma altına aldıklarını belirtti. 👇

Genç kadın kedileri koruma altına aldıklarını belirtti. 👇
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