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Dereye Düşen Atı Kurtaran Koca Yürekli Adama Anne Atın Teşekkürü Yürekleri Isıttı

Dereye Düşen Atı Kurtaran Koca Yürekli Adama Anne Atın Teşekkürü Yürekleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 11:53

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@sosyalyoruk adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan Yusuf Yıldırım, dereye düşen bir tayı kurtardığı paylaşımıyla izleyenleri derinden etkiledi.

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Minik tay derede beklerken annesi de başında çaresizce bekliyordu.

Minik tay derede beklerken annesi de başında çaresizce bekliyordu.

Ardından ise Yusuf Yıldırım, yardımlarına yetişti ve sevimli tayı düştüğü yerden kurtararak annesine kavuşturdu.

Ardından ise Yusuf Yıldırım, yardımlarına yetişti ve sevimli tayı düştüğü yerden kurtararak annesine kavuşturdu.

Anne atın yolculuklarına başlamadan önce Yusuf Yıldırım’a bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar ise herkesi duygulandırdı.

Anne atın yolculuklarına başlamadan önce Yusuf Yıldırım’a bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar ise herkesi duygulandırdı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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ömer

🐴: Teşekkür ederim

seremonix

Sen olmasan böyle tatlı içerikleri göremeyeceğim mersi arkadaşım ben de sana tesekkür ediyorum 😁

Selver.1994.06

Gördüğüm en güzel videolar’dan birisi teşekkürler güzel insan 👏👏

uzaklardan

Yaban atları derken? Var mı Türkiyede böyle özgürce dağda bayırda koşan atlar? Yabancı ülke olmasın? Tedirgin oldum bir an…bu atları vurup kasap eti olarak k... Devamını Gör