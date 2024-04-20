“Kocam Kuma Getirse Kabul Ederdim” Diye Açıklama Yapan Bir Kadın Sosyal Medyada Tepki Topladı

TikTok platformundan paylaştığı bir video ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir kadın, kuma olayına bakış açısını dile getirdi ancak durumu biraz yanlış anlamış görünüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Kocam kuma getirse kabul ederdim.” cümlesiyle konuşmaya başlayan kadının bunu istemesinin sebebi ev işlerine tek başına yetişememesiydi.
Eğer bir kuması olsaydı onun bu işlere yardım edebileceğini söyledi.
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Gelen tepkiler ise bu şekilde. 👇
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