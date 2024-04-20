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“Kocam Kuma Getirse Kabul Ederdim” Diye Açıklama Yapan Bir Kadın Sosyal Medyada Tepki Topladı

“Kocam Kuma Getirse Kabul Ederdim” Diye Açıklama Yapan Bir Kadın Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 18:15

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TikTok platformundan paylaştığı bir video ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir kadın, kuma olayına bakış açısını dile getirdi ancak durumu biraz yanlış anlamış görünüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Kocam kuma getirse kabul ederdim.” cümlesiyle konuşmaya başlayan kadının bunu istemesinin sebebi ev işlerine tek başına yetişememesiydi.

“Kocam kuma getirse kabul ederdim.” cümlesiyle konuşmaya başlayan kadının bunu istemesinin sebebi ev işlerine tek başına yetişememesiydi.

Eğer bir kuması olsaydı onun bu işlere yardım edebileceğini söyledi.

Eğer bir kuması olsaydı onun bu işlere yardım edebileceğini söyledi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde. 👇

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İçeriğin Devamı Aşağıda

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