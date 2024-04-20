Sorulan Tüm Soruları Anında Yanıtlayan Adam Coğrafya Bilgisine Hayran Bıraktı

Ankara’da ‘Ortaya Karışık Sokak Röportajları’ mikrofonlarına konuşan bir adam coğrafya bilgisiyle herkesi şaşırttı. Röportajı kısa sürede gündem olan adama “Helal olsun” yorumları geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ankara Ulus’ta tartıcılık yapan güler yüzlü adam adeta bugünü bekliyor gibiydi.
Ve coğrafyayla ilgili ne sorulduysa doğru yanıtı vererek tebrikleri topladı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Babası zengin olsaydı bir celal hoca çıkardı yorumu boş geldi bana, bu arada adama helal olsun bizim ülkede türk olup türkçe bilmeyenler var
garibanlığın yitirdiği bir insan daha
Cumhuriyet 1453’te kuruldu diyenlerin olduğu yerde Abdurrahman Çelebi abi.