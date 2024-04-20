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Sorulan Tüm Soruları Anında Yanıtlayan Adam Coğrafya Bilgisine Hayran Bıraktı

Sorulan Tüm Soruları Anında Yanıtlayan Adam Coğrafya Bilgisine Hayran Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:33

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Ankara’da ‘Ortaya Karışık Sokak Röportajları’ mikrofonlarına konuşan bir adam coğrafya bilgisiyle herkesi şaşırttı. Röportajı kısa sürede gündem olan adama “Helal olsun” yorumları geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ankara Ulus’ta tartıcılık yapan güler yüzlü adam adeta bugünü bekliyor gibiydi.

Ankara Ulus’ta tartıcılık yapan güler yüzlü adam adeta bugünü bekliyor gibiydi.

Ve coğrafyayla ilgili ne sorulduysa doğru yanıtı vererek tebrikleri topladı.

Ve coğrafyayla ilgili ne sorulduysa doğru yanıtı vererek tebrikleri topladı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Konuşmasak olmaz

Babası zengin olsaydı bir celal hoca çıkardı yorumu boş geldi bana, bu arada adama helal olsun bizim ülkede türk olup türkçe bilmeyenler var

nttnbzn

garibanlığın yitirdiği bir insan daha

Arwen

Cumhuriyet 1453’te kuruldu diyenlerin olduğu yerde Abdurrahman Çelebi abi.