Pembe Masa Programında Fatih Terim Sesiyle Ümit Karan’a Şaka: “Seni Liverpool’dan İstediler”

Pembe Masa programına konuk olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’a reji ekibi bir şaka yapmak istedi ve Karan’a hatta Fatih Terim’in olduğu söylendi.
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Ve Ümit Karan da hocasıyla konuştuğunu düşünerek sohbete başladı. Ardından ise Fatih Terim Karan’a “Seni Liverpool da istedi.” dedi.
Karan’ın o anki duyguları gözlerine yansımıştı. Ancak reji ekibi şaka olduğunu söyleyerek stüdyoya girince hüznü uzun sürmedi.
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