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Pembe Masa Programında Fatih Terim Sesiyle Ümit Karan’a Şaka: “Seni Liverpool’dan İstediler”

Pembe Masa Programında Fatih Terim Sesiyle Ümit Karan’a Şaka: “Seni Liverpool’dan İstediler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 15:58

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Pembe Masa programına konuk olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’a reji ekibi bir şaka yapmak istedi ve Karan’a hatta Fatih Terim’in olduğu söylendi.

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Ve Ümit Karan da hocasıyla konuştuğunu düşünerek sohbete başladı. Ardından ise Fatih Terim Karan’a “Seni Liverpool da istedi.” dedi.

Ve Ümit Karan da hocasıyla konuştuğunu düşünerek sohbete başladı. Ardından ise Fatih Terim Karan’a “Seni Liverpool da istedi.” dedi.

Karan’ın o anki duyguları gözlerine yansımıştı. Ancak reji ekibi şaka olduğunu söyleyerek stüdyoya girince hüznü uzun sürmedi.

Karan’ın o anki duyguları gözlerine yansımıştı. Ancak reji ekibi şaka olduğunu söyleyerek stüdyoya girince hüznü uzun sürmedi.

İşte o anlar 👇

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