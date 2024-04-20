Tokat’ta Üst Üste Yaşanan Depremlerin Seçim Sonucundan Dolayı Olduğunu Söyleyen Adam Gündem Oldu

Tokat’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat Tv mikrofonlarını vatandaşa uzattı ve depremi sordu. Ancak bir vatandaşın yanıtları sosyal medya gündemine oturdu.
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Depremi hissedip hissetmediği ve şiddeti sorulan bir adam, “Depremi karıştırma, deprem bir vurdu gitti.” dedi konuyu seçimlere getirdi.
Muhabir ilk etapta anlam veremediği için “Doğal afeti seçimlere mi bağlıyorsunuz?” diye sorarak teyit etmek istedi ve evet yanıtını aldı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Neyle besleniyorlar gerçekten çok merak ediyorum.
makarna
Çok zor değil mi böyle yaşamak?
Zor olsa gerek. Beyin denilen organ olmadan yaşamak kolay değildir bence. Sence?😂
Miami 'de yaşayanlar üst düzey Müslüman sanırsam