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Tokat’ta Üst Üste Yaşanan Depremlerin Seçim Sonucundan Dolayı Olduğunu Söyleyen Adam Gündem Oldu

Tokat’ta Üst Üste Yaşanan Depremlerin Seçim Sonucundan Dolayı Olduğunu Söyleyen Adam Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 15:26

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Tokat’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat Tv mikrofonlarını vatandaşa uzattı ve depremi sordu. Ancak bir vatandaşın yanıtları sosyal medya gündemine oturdu.

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Depremi hissedip hissetmediği ve şiddeti sorulan bir adam, “Depremi karıştırma, deprem bir vurdu gitti.” dedi konuyu seçimlere getirdi.

Depremi hissedip hissetmediği ve şiddeti sorulan bir adam, “Depremi karıştırma, deprem bir vurdu gitti.” dedi konuyu seçimlere getirdi.

Muhabir ilk etapta anlam veremediği için “Doğal afeti seçimlere mi bağlıyorsunuz?” diye sorarak teyit etmek istedi ve evet yanıtını aldı.

Muhabir ilk etapta anlam veremediği için “Doğal afeti seçimlere mi bağlıyorsunuz?” diye sorarak teyit etmek istedi ve evet yanıtını aldı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Nuray

Neyle besleniyorlar gerçekten çok merak ediyorum.

mrspock

makarna

mamamia

Çok zor değil mi böyle yaşamak?

Roanhorse

Zor olsa gerek. Beyin denilen organ olmadan yaşamak kolay değildir bence. Sence?😂

hande.gök

Miami 'de yaşayanlar üst düzey Müslüman sanırsam