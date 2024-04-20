Emirates Havayolunun Bitmek Bilmeyen Rötarları ve Kriz Yönetimindeki Başarısızlığı Yolcuları İsyan Ettirdi

1 Dubai’den kaçmak isteyen çaresiz insanların sosyal medyada Emirates havayolu sebebiyle yaşadığı mağduriyet paylaşımları anbean artıyor. 👇

2 İnsanlar yetkililerle iletişime geçemediği için seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyorlar. 👇

3 Neredeyse tüm uçuşlar iptal oluyor ya da erteleniyor. Bu sebeple 65 saati aşkın süredir havaalanında uçuş bekleyenler var. 👇

4 Yaşanan olumsuzluklar karşısında insanlar, havayolu şirketinden de herhangi bir bilgilendirme, geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor. 👇

5 Konaklama hizmeti de sunulmadığı için uzun süredir yorgun halde havaalanında bekleyen insanlar dinlenme ihtiyacını orada karşılamak zorunda kalıyor. 👇