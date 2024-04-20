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Emirates Havayolunun Bitmek Bilmeyen Rötarları ve Kriz Yönetimindeki Başarısızlığı Yolcuları İsyan Ettirdi

Emirates Havayolunun Bitmek Bilmeyen Rötarları ve Kriz Yönetimindeki Başarısızlığı Yolcuları İsyan Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 12:03 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 12:12

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Dünyanın en kurak bölgeleri arasında yer alan Dubai’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin etkileri devam ediyor. Yapay yağmur yağdırılması için yapılan bulut tohumlamasından kaynaklı olduğu düşünülen sel sebebiyle herkes bir an önce Dubai’yi terk etmeye çalışıyor. Ancak Emirates havayolu şirketinin bu krizi başarıyla yönettiği söylenemez.

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Dubai’den kaçmak isteyen çaresiz insanların sosyal medyada Emirates havayolu sebebiyle yaşadığı mağduriyet paylaşımları anbean artıyor. 👇

İnsanlar yetkililerle iletişime geçemediği için seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyorlar. 👇

Neredeyse tüm uçuşlar iptal oluyor ya da erteleniyor. Bu sebeple 65 saati aşkın süredir havaalanında uçuş bekleyenler var. 👇

Yaşanan olumsuzluklar karşısında insanlar, havayolu şirketinden de herhangi bir bilgilendirme, geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor. 👇

Konaklama hizmeti de sunulmadığı için uzun süredir yorgun halde havaalanında bekleyen insanlar dinlenme ihtiyacını orada karşılamak zorunda kalıyor. 👇

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Emirates havayolu şirketinin bu ihmalkarlığı karşısında eleştiriler bir süre daha devam edecek gibi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇

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