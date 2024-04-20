YÖK Başkanı Rakamı Açıkladı: Türkiye’de Kaç Yabancı Öğrenci Var?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı panelde yükseköğretim ile ilgili merak edilen verileri paylaştı. Türkiye’de üniversitede okuyan öğrenci sayısının 7 milyona yaklaştığını söyleyen Özvar, 350 bin civarında da yabancı öğrenci olduğunu söyledi.