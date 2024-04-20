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YÖK Başkanı Rakamı Açıkladı: Türkiye’de Kaç Yabancı Öğrenci Var?

YÖK Başkanı Rakamı Açıkladı: Türkiye’de Kaç Yabancı Öğrenci Var?

YÖK
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 10:54

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı panelde yükseköğretim ile ilgili merak edilen verileri paylaştı. Türkiye’de üniversitede okuyan öğrenci sayısının 7 milyona yaklaştığını söyleyen Özvar, 350 bin civarında da yabancı öğrenci olduğunu söyledi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa katılarak açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa katılarak açıklamalarda bulundu.

Özvar, Türkiye’de 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 7 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisi olduğunu söyledi.

Özvar, Türkiye’de 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 7 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda gündem gelen yabancı öğrencilerle ilgili de konuşan Özvar, 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrencinin üniversitelerde yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda gündem gelen yabancı öğrencilerle ilgili de konuşan Özvar, 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrencinin üniversitelerde yer aldığını söyledi.

YÖK Başkanı Türkiye’nin dünyada en fazla yabancı öğrencinin okuduğu ilk 10 ülke arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

YÖK Başkanı Türkiye’nin dünyada en fazla yabancı öğrencinin okuduğu ilk 10 ülke arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

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