YÖK Başkanı Rakamı Açıkladı: Türkiye’de Kaç Yabancı Öğrenci Var?
YÖK Başkanı Rakamı Açıkladı: Türkiye’de Kaç Yabancı Öğrenci Var?
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa katılarak açıklamalarda bulundu.
Özvar, Türkiye’de 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 7 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisi olduğunu söyledi.
Son zamanlarda gündem gelen yabancı öğrencilerle ilgili de konuşan Özvar, 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrencinin üniversitelerde yer aldığını söyledi.
YÖK Başkanı Türkiye’nin dünyada en fazla yabancı öğrencinin okuduğu ilk 10 ülke arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.
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