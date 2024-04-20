Türkiye Bir Heimlich Ülkesidir: Yine Heimlich Kurtarma Videosu Gelince Goygoycular Coştu

Ülkemizde ‘Heimlich manevrası’ ile kurtarılan öylesine çok kişi görüyoruz ki, artık vatandaşın bu konudaki ustalığını bilmeyen yok. Şimdilerde yine ‘Heimlich manevrası’ ile ölümden dönen bir genç ve manevrayı yapan kişi gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İstanbul Sultangazi’de gerçekleşen olayda bir gencin nefes borusuna hap kaçtı.
O anlara ise market sahibi müdahale etti ve genci ‘Heimlich manevrası’ ile kurtardı.
İşte detaylar 👇
O anlara gelen yorumlardan anlaşılacağı üzere ise artık Heimlich denince Türkiye akla gelir olmuştu.👇
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