Türkiye Bir Heimlich Ülkesidir: Yine Heimlich Kurtarma Videosu Gelince Goygoycular Coştu

Ülkemizde ‘Heimlich manevrası’ ile kurtarılan öylesine çok kişi görüyoruz ki, artık vatandaşın bu konudaki ustalığını bilmeyen yok. Şimdilerde yine ‘Heimlich manevrası’ ile ölümden dönen bir genç ve manevrayı yapan kişi gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.