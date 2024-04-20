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Türkiye Bir Heimlich Ülkesidir: Yine Heimlich Kurtarma Videosu Gelince Goygoycular Coştu

Türkiye Bir Heimlich Ülkesidir: Yine Heimlich Kurtarma Videosu Gelince Goygoycular Coştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 12:42

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Ülkemizde ‘Heimlich manevrası’ ile kurtarılan öylesine çok kişi görüyoruz ki, artık vatandaşın bu konudaki ustalığını bilmeyen yok. Şimdilerde yine ‘Heimlich manevrası’ ile ölümden dönen bir genç ve manevrayı yapan kişi gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İstanbul Sultangazi’de gerçekleşen olayda bir gencin nefes borusuna hap kaçtı.

İstanbul Sultangazi’de gerçekleşen olayda bir gencin nefes borusuna hap kaçtı.

O anlara ise market sahibi müdahale etti ve genci ‘Heimlich manevrası’ ile kurtardı.

O anlara ise market sahibi müdahale etti ve genci ‘Heimlich manevrası’ ile kurtardı.

İşte detaylar 👇

O anlara gelen yorumlardan anlaşılacağı üzere ise artık Heimlich denince Türkiye akla gelir olmuştu.👇

O anlara gelen yorumlardan anlaşılacağı üzere ise artık Heimlich denince Türkiye akla gelir olmuştu.👇
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