Fenerbahçe’nin Dün Yaşadığı Mağlubiyet Sonrası Bir Taraftar Küfürler Saçarak Evi Alt Üst Etti

Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe ile Olympiakos arasında gerçekleşen UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 3-2 skorla rakibine yenilen Fenerbahçe, taraftarlarını hüsrana boğdu.
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@19admsbr07 kullanıcı adıyla TikTok hesabından mağlubiyet sonucu yaşadığı sinir krizini paylaşan adam viral oldu.
Küfür ederek tüm salonu dağıtan adamın öfkesi dinmek bilmedi.
İşte sansürlü anlar 👇
Gelen yorumlardan ise tüm taraftarların aynı duyguyu paylaştığı görüldü. 👇
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