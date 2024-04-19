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Fenerbahçe’nin Dün Yaşadığı Mağlubiyet Sonrası Bir Taraftar Küfürler Saçarak Evi Alt Üst Etti

Fenerbahçe’nin Dün Yaşadığı Mağlubiyet Sonrası Bir Taraftar Küfürler Saçarak Evi Alt Üst Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:24

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Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe ile Olympiakos arasında gerçekleşen UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 3-2 skorla rakibine yenilen Fenerbahçe, taraftarlarını hüsrana boğdu.

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@19admsbr07 kullanıcı adıyla TikTok hesabından mağlubiyet sonucu yaşadığı sinir krizini paylaşan adam viral oldu.

@19admsbr07 kullanıcı adıyla TikTok hesabından mağlubiyet sonucu yaşadığı sinir krizini paylaşan adam viral oldu.

Küfür ederek tüm salonu dağıtan adamın öfkesi dinmek bilmedi.

Küfür ederek tüm salonu dağıtan adamın öfkesi dinmek bilmedi.

İşte sansürlü anlar 👇

Gelen yorumlardan ise tüm taraftarların aynı duyguyu paylaştığı görüldü. 👇

Gelen yorumlardan ise tüm taraftarların aynı duyguyu paylaştığı görüldü. 👇
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