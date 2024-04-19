Fenerbahçe’nin Dün Yaşadığı Mağlubiyet Sonrası Bir Taraftar Küfürler Saçarak Evi Alt Üst Etti

İBB Kent Lokantasında Yapılan Röportajda Herkes Memnuniyetini Anlattı: “86 Yaşındayım Evde Yemek Yapamıyorum”

"Yine Olmadı Be Usta": Bir Vatandaş Yaşanılan Mağlubiyetin Ardından Fenerbahçe Taraftarını Görüntüledi