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Amerika’da ve Türkiye’de Aynı Fiyata Sahip Olan Evlerin Kıyası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amerika’da ve Türkiye’de Aynı Fiyata Sahip Olan Evlerin Kıyası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 16:50

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$222,995 fiyat etiketine sahip, Texas’ın San Antonio şehrinde yer alan bir ev ile İstanbul Şişli’de bulunan ve değeri 7.100.000 TL olan bir evin kıyaslanması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

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Çünkü iki evin de TL bazında değeri aynıydı ve Texas’taki müstakil bahçeli bir evken diğeri apartman dairesiydi.

Çünkü iki evin de TL bazında değeri aynıydı ve Texas’taki müstakil bahçeli bir evken diğeri apartman dairesiydi.

İki ev arasındaki fark oldukça aşikardı. İzleyicilerden bazıları iki evin değerinin aynı olmasını mantıklı bulmadığını dile getirdi.

İki ev arasındaki fark oldukça aşikardı. İzleyicilerden bazıları iki evin değerinin aynı olmasını mantıklı bulmadığını dile getirdi.

Ancak bazıları da kıyaslamayı doğru bulmayarak Şişli’nin merkezi olduğu için o fiyata sahip olduğunu ancak Texas’ın zaten uygun fiyatlı bir bölge olduğunu söyledi.

Ancak bazıları da kıyaslamayı doğru bulmayarak Şişli’nin merkezi olduğu için o fiyata sahip olduğunu ancak Texas’ın zaten uygun fiyatlı bir bölge olduğunu söyledi.

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