Amerika’da ve Türkiye’de Aynı Fiyata Sahip Olan Evlerin Kıyası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

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Çünkü iki evin de TL bazında değeri aynıydı ve Texas’taki müstakil bahçeli bir evken diğeri apartman dairesiydi.
İki ev arasındaki fark oldukça aşikardı. İzleyicilerden bazıları iki evin değerinin aynı olmasını mantıklı bulmadığını dile getirdi.
Ancak bazıları da kıyaslamayı doğru bulmayarak Şişli’nin merkezi olduğu için o fiyata sahip olduğunu ancak Texas’ın zaten uygun fiyatlı bir bölge olduğunu söyledi.
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