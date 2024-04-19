10 Dürüm ve 10 Ayranı 200 TL’ye Satan Köfteci Görenleri Etinden Şüphe Ettirdi

Şanlıurfa’da tezgah açan genç adam fırsat üstüne fırsat saydığı bir videoyla sosyal medya gündemine oturdu. Genç adam hem 10 dürüm 10 ayranı 200 TL’ye satıyor hem de ekmeğini yanında getirenden para almıyordu.
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Ancak satış yaptığı fiyat neredeyse 10 yıl öncenin fiyatlarıydı.
Bu sebeple izleyenler şaşkınlıklarını yorumlarda belirtti, at etinin bile bu fiyatta olmadığını söyledi.
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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