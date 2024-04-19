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10 Dürüm ve 10 Ayranı 200 TL’ye Satan Köfteci Görenleri Etinden Şüphe Ettirdi

10 Dürüm ve 10 Ayranı 200 TL’ye Satan Köfteci Görenleri Etinden Şüphe Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 14:30

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Şanlıurfa’da tezgah açan genç adam fırsat üstüne fırsat saydığı bir videoyla sosyal medya gündemine oturdu. Genç adam hem 10 dürüm 10 ayranı 200 TL’ye satıyor hem de ekmeğini yanında getirenden para almıyordu.

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Ancak satış yaptığı fiyat neredeyse 10 yıl öncenin fiyatlarıydı.

Ancak satış yaptığı fiyat neredeyse 10 yıl öncenin fiyatlarıydı.

Bu sebeple izleyenler şaşkınlıklarını yorumlarda belirtti, at etinin bile bu fiyatta olmadığını söyledi.

Bu sebeple izleyenler şaşkınlıklarını yorumlarda belirtti, at etinin bile bu fiyatta olmadığını söyledi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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