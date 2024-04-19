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Çin’de 7.200 Basamak Aşarak Tai Dağı’na Çıkmak İsteyenlerin Çektikleri Acı Gündem Oldu

Çin’de 7.200 Basamak Aşarak Tai Dağı’na Çıkmak İsteyenlerin Çektikleri Acı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 12:34

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Tai Dağı ya da Taishan olarak bilinen ‘Doğunun Kutsal Tepesi’ Çin kültüründe derin anlamlara sahip. Bu sebeple birçok turistik geziye de ev sahipliği yapıyor.

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Tai Dağı’nın en zirvesine ‘Yeşim İmparator Zirvesi’ deniyor ve yüksekliği 1532,7 metre olarak biliniyor.

Tai Dağı’nın en zirvesine ‘Yeşim İmparator Zirvesi’ deniyor ve yüksekliği 1532,7 metre olarak biliniyor.

7.200 basamaktan oluşan dağa çıkma süresi ise 4-6 saat gibi bir zaman alıyor.

7.200 basamaktan oluşan dağa çıkma süresi ise 4-6 saat gibi bir zaman alıyor.

Ancak çıkmak isteyenlerin yaşadıkları aynen bu şekilde oluyor. Peki ya siz çıkar mıydınız? 👇

Videoya yorumlar ise bu şekilde. 👇

Videoya yorumlar ise bu şekilde. 👇
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