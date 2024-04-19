İBB Kent Lokantasında Yapılan Röportajda Herkes Memnuniyetini Anlattı: “86 Yaşındayım Evde Yemek Yapamıyorum”

Özlem Öz Görmesin: Cinsiyet Açıklama Partilerinden Sonra Şimdi de "Yüz Gösterme Partisi" Modası Başlıyor

Derneğe Gelen Kişiye “Bu Kadın Değil, Kapıyı Açmayın” Denilince İki Kişinin Bıçaklandığı Arbede Yaşandı

Dede ile Torunun Arasındaki Kuşak Farkı Birkaç Soruyla Gözler Önüne Serildi O Anlara Beğeniler Yağdı