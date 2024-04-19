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İBB Kent Lokantasında Yapılan Röportajda Herkes Memnuniyetini Anlattı: “86 Yaşındayım Evde Yemek Yapamıyorum”

İBB Kent Lokantasında Yapılan Röportajda Herkes Memnuniyetini Anlattı: “86 Yaşındayım Evde Yemek Yapamıyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 11:44

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‘Medyascope’ adlı haber sayfası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Üsküdar’da yer alan kent lokantasının önünde röportaj yaptı. Gencinden yaşlısına ayırt etmeksizin mikrofon uzatan ‘Medyascope’, kent lokantası projesine karşı düşüncelerin ne yönde olduğunu sordu.

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MHP’li olsa da İmamoğlu’na oy verdiğini ve memnun olduğunu söyleyenler de vardı.

MHP’li olsa da İmamoğlu’na oy verdiğini ve memnun olduğunu söyleyenler de vardı.

Artık yaşı gereği evde yemek yapamadığı için haftanın her günü kent lokantasından yararlandığını söyleyenler de.

Artık yaşı gereği evde yemek yapamadığı için haftanın her günü kent lokantasından yararlandığını söyleyenler de.

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