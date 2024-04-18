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AKP’li Şebnem Bursalı’nın Istakoz Paylaşımı Karşısında İsyan Eden Vatandaş: “Biz Kurbandan Kurbana Et Yiyoruz”

AKP’li Şebnem Bursalı’nın Istakoz Paylaşımı Karşısında İsyan Eden Vatandaş: “Biz Kurbandan Kurbana Et Yiyoruz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:23

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Geçtiğimiz günlerde Monaca Yat Kulübü’nde ıstakoz yediği anları paylaşan Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’ya, sokak röportajı veren bir vatandaş isyan etti.

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‘Sokak 54’ mikrofonlarına konuşan vatandaş, “Onların lokantada yediği şeyi biz bir ayda yiyemiyoruz. (…) Biz kurbanı nasıl keseceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

‘Sokak 54’ mikrofonlarına konuşan vatandaş, “Onların lokantada yediği şeyi biz bir ayda yiyemiyoruz. (…) Biz kurbanı nasıl keseceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Sözlerine “Yazıklar olsun, utanın biz de insanız. Bu kadar insanla dalga geçilmez.” cümlelerini de ekledi.

Sözlerine “Yazıklar olsun, utanın biz de insanız. Bu kadar insanla dalga geçilmez.” cümlelerini de ekledi.

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KucukEniste

Gülerek bir de poz veriyor konken monakolu teyze

Umut

akp müslüman bir parti olduğu için herşeyi yer

Osman kaya

zengin ıstakoz yer bizde Mideye yada Şirdan⚖️