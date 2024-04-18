AKP’li Şebnem Bursalı’nın Istakoz Paylaşımı Karşısında İsyan Eden Vatandaş: “Biz Kurbandan Kurbana Et Yiyoruz”

Sosyal Medyada Viral Olan İlginç Partinin Görüntülerini İzlerken Videonun Her Bir Detayında Kaybolacaksınız

Tatil İçin Bungalov Kiralayan Bir Yayıncı Karşılaştığı Şeylerden Sonra Bu Evlerin Görünmeyen Yüzünü Anlattı

Fatih Altaylı Havalimanına Yolcu Bırakan Taksicilerin Zararını Hesapladı ve İsyan Etti

Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı