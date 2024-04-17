Antalya’da Saz Eşliğinde Cenaze Yapılmasını Eleştiren Melih Gökçek’e Tepkiler Gecikmedi

Antalya Elmalı Akçaeniş’in Türkmen Alevi Tahtacı Köyü’nde yapılan bir cenaze töreninin sazlar eşliğinde olmasına Melih Gökçek’ten sert yorumlar geldi. Ancak Gökçek’in yorumuna cenaze yakınlarından tepki gecikmedi.
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Gökçek cenaze töreni hakkında “Hayda, bunu da gördük. Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın.” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar 👇
Cenaze yakını Polat Balkan, “Saraylılar da, saraydan kovulanlar da bilmez.” dedi. 👇
Diğer tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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