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Özgür Özel’in Alkışlar Yağan Teşekkür Konuşması: Baba Ocağının Bacasını Tüttürenlere Selam Olsun

Özgür Özel’in Alkışlar Yağan Teşekkür Konuşması: Baba Ocağının Bacasını Tüttürenlere Selam Olsun

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 23:10

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaşanan galibiyetin ardından bugün Twitter hesabından tüm destekçileri için yaptığı teşekkür konuşmasını paylaştı.

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“Hayatlarında ilk kez Türkiye’nin 1’inci partisinin grup toplantısını izliyorlar.” sözlerini konuşmasına ekleyen Özgür Özel ardından ise mutluluğunu dile getirdi.

“Hayatlarında ilk kez Türkiye’nin 1’inci partisinin grup toplantısını izliyorlar.” sözlerini konuşmasına ekleyen Özgür Özel ardından ise mutluluğunu dile getirdi.

Ve sözlerine “Teşekkür edilecekse önce örgütümüze, aramızda olmayanlara, Allah’tan rahmet dileyerek bütün örgütümüze hepimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.” cümlesiyle devam etti.

Ve sözlerine “Teşekkür edilecekse önce örgütümüze, aramızda olmayanlara, Allah’tan rahmet dileyerek bütün örgütümüze hepimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.” cümlesiyle devam etti.

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