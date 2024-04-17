Fatih Altaylı Havalimanına Yolcu Bırakan Taksicilerin Zararını Hesapladı ve İsyan Etti

Fatih Altaylı katıldığı bir programda konu İstanbul Havalimanı’na gelince taksiciler adına bir öneri de bulundu. Yolcu bırakmak için havalimanına giden taksicilerin oradan müşteri alarak geri dönmek yerine boş gitmek zorunda olmasını anlamlandıramadığını anlattı.
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Bu sebeple küçük bir hesap yaparak taksicilerin boş gitmesinin yol açtığı zararı söyledi.
Her gün 20,000 taksinin boş dönmesi durumunda 40 km baz alınırsa toplamda 800,000 km yakıtın boşa gitmiş oluyor.
Yılda ise 292,000,000 km ediyor ve 20,4 milyon litre gaz ya da benzin harcanmış oluyor. Böylelikle yıllık 817,000,000 TL’lik servet kaybı yaşanıyor.
İşte Fatih Altaylı’nın bu duruma önerisi ve detaylar 👇
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