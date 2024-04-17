Fatih Altaylı Havalimanına Yolcu Bırakan Taksicilerin Zararını Hesapladı ve İsyan Etti

Fatih Altaylı katıldığı bir programda konu İstanbul Havalimanı’na gelince taksiciler adına bir öneri de bulundu. Yolcu bırakmak için havalimanına giden taksicilerin oradan müşteri alarak geri dönmek yerine boş gitmek zorunda olmasını anlamlandıramadığını anlattı.