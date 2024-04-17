Şehirlerarası Otobüste Muavin Tarafından Taciz Edilen Genç Kadın Tacizi Sosyal Medyadan İfşa Etti
Şehirlerarası Otobüste Muavin Tarafından Taciz Edilen Genç Kadın Tacizi Sosyal Medyadan İfşa Etti
Yine bir şehirlerarası otobüste muavin tacizi skandalı yaşandı. Geçtiğimiz bayram tatilinde aile ziyaretine giden genç kadın, muavinin tacizini belgelesi. Yabancı uyruklu şahıs olaydan sonra sınır dışı edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şehirlerarası otobüslerde yaşanana muavin tacizine bir yenisi daha eklendi. Adana’daki ailesinin yanına gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Kardelen Bark, bindiği yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu muavin tarafından tacize uğradı.
Olay 11 Nisan günü saat 21:00 sıralarında Fethiye-Adana seferini yapan 07 HGA 47 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. Otobüsün yola çıkmasından 40 dakika sonra yaşanan olay, muavinin Kardelen Bark'ın arkasındaki koltuğa geçmesiyle başladı.
Erkek arkadaşının otobüs firmasına ulaşmasının ardından diğer muavinin yanına gelmesiyle çektiği taciz fotoğrafını gösteren Bark, yetkililer tarafından otobüsün ön koltuklarından birine oturtuldu.
Aracın Antalya'ya varmasından sonra otogarda polislerin karşıladığı Kardelen Bark, karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan şüpheli olayın ardından sınır dışı edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda