Şehirlerarası Otobüste Muavin Tarafından Taciz Edilen Genç Kadın Tacizi Sosyal Medyadan İfşa Etti

Kardelen Bark sözlerine şöyle devam etti: 'Türkiye'de kaydı yok. Ben anlamıyorum bu kadar büyük bir firmada nasıl böyle bir insan çalıştırabiliyorlar. Bizim psikolojimizi bozmaya nasıl bu kadar hak tanıyabiliyorlar. Bu nasıl bir rahatlık. Benim de aklım almadı önce zaten, bu kadar kalabalığın içinde nasıl yapabilir, bu nasıl bir cesaret. Ama demek ki hiçbir yaptırım uygulanmadığı için bunlara o cesaretle bizi toplum içerisinde taciz etme şansını kendilerinde görüyorlar' diye konuştu. Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve erkek arkadaşının gelerek kendisini İstanbul'a getirdiğini söyleyen Bark, 'Ne toplu taşımaya binebiliyoruz, ne artık şehirlerarasında yolculuk yapabiliyoruz, ne yolda yürüyebiliyoruz. Sözlü tacizi evet bir yerde sindirmişiz, öyle görünüyor ama artık bu kadarı da çok fazla. Herkes istediği yerde bize bunları yapmamalı, yapamamalı.

Bunun ciddi bir yaptırımı olmalı. Ben sesimi çıkarmasam halen bir yaptırım uygulanmayacağına eminim. Otobüs firmasına dava açmak için avukatlarla hazırlıklarımızı yapmaktayız