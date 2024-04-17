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Şehirlerarası Otobüste Muavin Tarafından Taciz Edilen Genç Kadın Tacizi Sosyal Medyadan İfşa Etti

Şehirlerarası Otobüste Muavin Tarafından Taciz Edilen Genç Kadın Tacizi Sosyal Medyadan İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.04.2024 - 15:23

Yine bir şehirlerarası otobüste muavin tacizi skandalı yaşandı. Geçtiğimiz bayram tatilinde aile ziyaretine giden genç kadın, muavinin tacizini belgelesi. Yabancı uyruklu şahıs olaydan sonra sınır dışı edildi.

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Şehirlerarası otobüslerde yaşanana muavin tacizine bir yenisi daha eklendi. Adana’daki ailesinin yanına gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Kardelen Bark, bindiği yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu muavin tarafından tacize uğradı.

Şehirlerarası otobüslerde yaşanana muavin tacizine bir yenisi daha eklendi. Adana’daki ailesinin yanına gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Kardelen Bark, bindiği yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu muavin tarafından tacize uğradı.

Olay 11 Nisan günü saat 21:00 sıralarında Fethiye-Adana seferini yapan 07 HGA 47 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. Otobüsün yola çıkmasından 40 dakika sonra yaşanan olay, muavinin Kardelen Bark'ın arkasındaki koltuğa geçmesiyle başladı.

Olay 11 Nisan günü saat 21:00 sıralarında Fethiye-Adana seferini yapan 07 HGA 47 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. Otobüsün yola çıkmasından 40 dakika sonra yaşanan olay, muavinin Kardelen Bark'ın arkasındaki koltuğa geçmesiyle başladı.

Bark, olayı şu sözlerle anlattı:

'İlk önce saçımda bir el hissettim. En arkanın bir önünde oturuyordum. Sonrasında saçımı toplayıp kenara aldım, yanlış anlıyorum diye düşündüm. 30 saniye kadar sonra arka koltuğun arasından bana bir el uzandı ve kalçama dokundu. O anın şokuyla biraz irkildim ve acaba uyuyor da kolu mu düştü, bir şey mi oldu diye idrak edemedim. Sonrasında elini çekti ve tekrar uzattı elini. Eli sürekli aranıyordu. O zaman dedim ki hayır bir yanlışlık yok bunda, ancak yine de olayın şokunda olduğum için bir tepki veremedim. Ne bağırabildim, ne de başka bir şey yapabildim. O an kalakaldım ve fotoğrafını çekip erkek arkadaşıma gönderdim fotoğrafı. Erkek arkadaşım beni ısrarla arıyor fakat açamıyorum korkudan, arkamdan duyar ve bir şey mi olur diye. Nedense şoka girdim, normalde ses çıkaracak bir insanım ama o anın şokuyla ne yazık ki olmadı'

Erkek arkadaşının otobüs firmasına ulaşmasının ardından diğer muavinin yanına gelmesiyle çektiği taciz fotoğrafını gösteren Bark, yetkililer tarafından otobüsün ön koltuklarından birine oturtuldu.

Erkek arkadaşının otobüs firmasına ulaşmasının ardından diğer muavinin yanına gelmesiyle çektiği taciz fotoğrafını gösteren Bark, yetkililer tarafından otobüsün ön koltuklarından birine oturtuldu.

Aracın Antalya'ya varmasından sonra otogarda polislerin karşıladığı Kardelen Bark, karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu.

Aracın Antalya'ya varmasından sonra otogarda polislerin karşıladığı Kardelen Bark, karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu.

Kardelen Bark sözlerine şöyle devam etti: 'Türkiye'de kaydı yok. Ben anlamıyorum bu kadar büyük bir firmada nasıl böyle bir insan çalıştırabiliyorlar. Bizim psikolojimizi bozmaya nasıl bu kadar hak tanıyabiliyorlar. Bu nasıl bir rahatlık. Benim de aklım almadı önce zaten, bu kadar kalabalığın içinde nasıl yapabilir, bu nasıl bir cesaret. Ama demek ki hiçbir yaptırım uygulanmadığı için bunlara o cesaretle bizi toplum içerisinde taciz etme şansını kendilerinde görüyorlar' diye konuştu. Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve erkek arkadaşının gelerek kendisini İstanbul'a getirdiğini söyleyen Bark, 'Ne toplu taşımaya binebiliyoruz, ne artık şehirlerarasında yolculuk yapabiliyoruz, ne yolda yürüyebiliyoruz. Sözlü tacizi evet bir yerde sindirmişiz, öyle görünüyor ama artık bu kadarı da çok fazla. Herkes istediği yerde bize bunları yapmamalı, yapamamalı.

Bunun ciddi bir yaptırımı olmalı. Ben sesimi çıkarmasam halen bir yaptırım uygulanmayacağına eminim. Otobüs firmasına dava açmak için avukatlarla hazırlıklarımızı yapmaktayız

Gözaltına alınan şüpheli olayın ardından sınır dışı edildi.

Gözaltına alınan şüpheli olayın ardından sınır dışı edildi.
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