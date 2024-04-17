Mustafa Varank Metin Cihan'ın İsrail'e Silah Gönderen Firma Ziyareti İddialarına Yanıt Verdi

İsrail'in Gazze saldırıları yedinci ayını doldururken saldırıların iç siyasetteki etkileri devam ediyor. Muhalefet ve Yeniden Refah Partisi hükümetin İsrail'e kullandığı söylemleri samimi bulmuyor. Bunun nedeni ise ilk başta olmadığı öne sürülen ardından kısıtlama kararı çıkan İsrail'e gemilerle ihraç edilen Türk ürünleri...