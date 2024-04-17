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Mustafa Varank Metin Cihan'ın İsrail'e Silah Gönderen Firma Ziyareti İddialarına Yanıt Verdi

Mustafa Varank Metin Cihan'ın İsrail'e Silah Gönderen Firma Ziyareti İddialarına Yanıt Verdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.04.2024 - 15:53

İsrail'in Gazze saldırıları yedinci ayını doldururken saldırıların iç siyasetteki etkileri devam ediyor. Muhalefet ve Yeniden Refah Partisi hükümetin İsrail'e kullandığı söylemleri samimi bulmuyor. Bunun nedeni ise ilk başta olmadığı öne sürülen ardından kısıtlama kararı çıkan İsrail'e gemilerle ihraç edilen Türk ürünleri...

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Metin Cihan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle öne çıkmış bağımsız gazetecilerden. Kendisi bir süredir Türkiye dışında yaşasa da İsrail'e giden ürünler üzerinden kamuoyunda ses getirmişti. Hatta pek çok muhalif siyasi Cihan'ın araştırmalarını referans gösterdi.

Metin Cihan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle öne çıkmış bağımsız gazetecilerden. Kendisi bir süredir Türkiye dışında yaşasa da İsrail'e giden ürünler üzerinden kamuoyunda ses getirmişti. Hatta pek çok muhalif siyasi Cihan'ın araştırmalarını referans gösterdi.

Cihan Mustafa Varank'ın dünkü tutanağını paylaştı ve Ak Partili isimlerin İsrail Filistin meselesi hakkındaki bazı sözlerini paylaştı.

Cihan Mustafa Varank'ın dünkü tutanağını paylaştı ve Ak Partili isimlerin İsrail Filistin meselesi hakkındaki bazı sözlerini paylaştı.

Ardından Mustafa Varank'ın bir silah firmasına yaptığı ziyareti ve aynı firmanın İsrail'e ürün sattığını paylaştı.

Ardından Mustafa Varank'ın bir silah firmasına yaptığı ziyareti ve aynı firmanın İsrail'e ürün sattığını paylaştı.

Varank'tan bu iddialara sert bir yanıt geldi ve Cihan'ı korkaklıkla suçladı.

Varank'tan bu iddialara sert bir yanıt geldi ve Cihan'ı korkaklıkla suçladı.

Metin Cihan da bu firma üzerinden tekrar Varank'ı eleştirdi.

Metin Cihan da bu firma üzerinden tekrar Varank'ı eleştirdi.
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Ardından Varank'a Bursa'da yapılan protestoyu hatırlattı.

Ardından Varank'a Bursa'da yapılan protestoyu hatırlattı.

Cesaret eleştirilerini de şöyle yanıtladı.

Cesaret eleştirilerini de şöyle yanıtladı.

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