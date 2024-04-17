Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi Açıklamasına MHP'li İsimden Sert Yanıt
Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi Açıklamasına MHP'li İsimden Sert Yanıt
Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısıyla gündeme geldi. İklimin değişmesini dile getiren Selvi, Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının bir anlamı olmadığını kaleme aldı. Bu çıkış şaşkınlıkla karşılanırken MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan sert ifadeler geldi.
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Abdülkadir Selvi "Erdoğan ne mesajlar verecek Değişim başarılacak mı?" başlıklı yazısında Gezi Davası ve yıllardır hapiste olan Osman Kavala'ya da yer verdi.
Siyasi iklimin değişmesini savunan Selvi, hapis cezalarının ne partiye ne de ülkeye faydasının olduğunu belirtti. Eski günlere atıfta bulundu.
Yazıya Cumhur İttifakı tarafından en sert yanıt ise MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan geldi. Özkan Selvi için ağır ifadeler kullandı.
Kılıç artığı ifadesinde Selvi'nin alevi kimliğine gönderme yapıp yapmadığını soran bir kullanıcıya da şu yanıtı verdi.
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