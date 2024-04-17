Erdoğan, '31 Mart'ın Galibi Cumhur İttifakı' Dedi, Katılım Oranına İşaret Etti

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı:

'Yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.

Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. Seçimlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sandık görevlilerimiize teşekkürlerimi iletiyorum.

Bayramdan önce demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik, seçimin huzur içinde geçmesinden memnun oldum. Seçimlerde ülkemizin gösterdiği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Seçimlerde birkaç hadise dışında asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerinin özgürce ortaya koydu.

En büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, emek verdiler. Sandıktan çıkan takdirin başımızın üzerinde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma hakkı yoktur. Tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, minnettarız.

31 Mart sonuçlarının ilk göze çarpan değerlendirmesi katılım oranının düşüklüğüdür. Seçimler son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçimler olarak tarihe geçmiştir. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Bu açıdan birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir.

Yerel seçimler Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde de seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız.

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi ymnetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve Kabinesidir.

Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz, bizi var eden ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur.

Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Aslımıza, köklerimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız… Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz.

Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık yolumuza devam ettik.'