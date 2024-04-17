Erdoğan, '31 Mart'ın Galibi Cumhur İttifakı' Dedi, Katılım Oranına İşaret Etti
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapılan ilk grup toplantısında sandık sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandığını söyleyen Erdoğan, 'Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz' ifadeleriyle CHP'ye yüklendi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu.
Konuşmasında ağırlıklı olarak seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, İsrail'le ticaret eleştirilerine de yanıt verdi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nden Cumhur İttifakı'nın galip olarak ayrıldığını söyleyen Erdoğan, 'Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz' dedi.
Seçimlere katılım orannın düşük olduğunu da belirten Erdoğan, 'Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz, bizi var eden ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz' dedi.
AK Parti'ye yönelik 'İsrail'le ticaret' iddialarını da değerlendiren Erdoğan, 'Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. Hiç kimse ne şahsımın ne de kadromun Filistin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede, kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir. Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Ne suikast girişimlerinize ne de darbe kalkışmalarınıza boyun eğmeyeceğim.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı:
'Yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.
Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. Seçimlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sandık görevlilerimiize teşekkürlerimi iletiyorum.
Bayramdan önce demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik, seçimin huzur içinde geçmesinden memnun oldum. Seçimlerde ülkemizin gösterdiği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Seçimlerde birkaç hadise dışında asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerinin özgürce ortaya koydu.
En büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, emek verdiler. Sandıktan çıkan takdirin başımızın üzerinde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma hakkı yoktur. Tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, minnettarız.
31 Mart sonuçlarının ilk göze çarpan değerlendirmesi katılım oranının düşüklüğüdür. Seçimler son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçimler olarak tarihe geçmiştir. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Bu açıdan birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir.
Yerel seçimler Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde de seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız.
Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi ymnetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve Kabinesidir.
Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz, bizi var eden ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur.
Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Aslımıza, köklerimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız… Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz.
Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık yolumuza devam ettik.'
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... dedi asıl zavallı. Mutlu son☺️
Aç emlakçılara bak bakalım kiralar uçmuş millet aç işsiz. sen ne Filistini sayıklıyosun ya?? hadi dedecim hadi git biraz da torun sev hadi anam. yeter bıktık... Devamını Gör
teşkilatına bir şey söylemesi lazım. ne desin ümit verecek şeyler söylüyor. filistin konusundaki samimiyetsizliğinin de ona pahalıya mal olduğunun farkında. ... Devamını Gör