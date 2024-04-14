Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı Takipten Çıktı: 'Halbuki Aday da Değilim'

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini takipten çıktığını açıkladı. Akşener, genel başkanlığa adaylığını açıklayan Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın'ı da takipten çıkmıştı.