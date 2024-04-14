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Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı Takipten Çıktı: 'Halbuki Aday da Değilim'

Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı Takipten Çıktı: 'Halbuki Aday da Değilim'

Meral Akşener İsmail Saymaz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 15:59

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini takipten çıktığını açıkladı. Akşener, genel başkanlığa adaylığını açıklayan Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın'ı da takipten çıkmıştı. 

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İYİ PArti'nin 27 Nisan'da düzenlenecek olan seçimli olağanüstü genel kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'den sosyal medyada yeni bir hamle geldi.

İYİ PArti'nin 27 Nisan'da düzenlenecek olan seçimli olağanüstü genel kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'den sosyal medyada yeni bir hamle geldi.

Akşener, Twitter (X) hesabı üzerinden takip ettiği Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın'ı genel başkanlığa adaylıklarını açıklamaları sonrası takipten çıktı.

Akşener, Twitter (X) hesabı üzerinden takip ettiği Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın'ı genel başkanlığa adaylıklarını açıklamaları sonrası takipten çıktı.

Akşener'in kendisini de takipten çıktığını açıklayan gazeteci İsmail Saymaz, 'Meral Akşener, beni de takipten çıktı. Halbuki aday da değilim.' dedi.

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