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Askeri Üniformayla Servis Görüntüleri Tepki Çekmişti: İstanbul'daki Restoranda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Askeri Üniformayla Servis Görüntüleri Tepki Çekmişti: İstanbul'daki Restoranda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 13:11

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniformayla servis görüntüleri sosyal medyada gündem olmuş, olaya çok sayıda tepki gelmişti. Tepkiler üzerine açıklama yapan İstanbul Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

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Sabah saatlerinde dolaşıma giren görüntülerde İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniformayla servis yapıldığı görüldü.

Sabah saatlerinde dolaşıma giren görüntülerde İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniformayla servis yapıldığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede tepki toplarken, işletmenin Türk vatandaşı A.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki askeri üniformalı kişinin ise Y.J. olduğu ortaya çıktı..

Görüntüler kısa sürede tepki toplarken, işletmenin Türk vatandaşı A.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki askeri üniformalı kişinin ise Y.J. olduğu ortaya çıktı..

Olayla ilgili işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ve yabancı uyruklu çalışan Y.J. gözaltına alındı.

Olayla ilgili işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ve yabancı uyruklu çalışan Y.J. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir' denildi.

Vatandaşlar askeri üniformanın aşağılandığını söyleyerek görüntülere sert tepki gösterdi. 📹

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