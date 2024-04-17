Askeri Üniformayla Servis Görüntüleri Tepki Çekmişti: İstanbul'daki Restoranda 3 Kişi Gözaltına Alındı
Askeri Üniformayla Servis Görüntüleri Tepki Çekmişti: İstanbul'daki Restoranda 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Sabah saatlerinde dolaşıma giren görüntülerde İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniformayla servis yapıldığı görüldü.
Görüntüler kısa sürede tepki toplarken, işletmenin Türk vatandaşı A.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki askeri üniformalı kişinin ise Y.J. olduğu ortaya çıktı..
Olayla ilgili işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ve yabancı uyruklu çalışan Y.J. gözaltına alındı.
Vatandaşlar askeri üniformanın aşağılandığını söyleyerek görüntülere sert tepki gösterdi. 📹
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