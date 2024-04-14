Seçimi Kaybeden AK Partili Eski Belediye Başkanından Olay Paylaşım: "Çekilin, Aç Türkler Dönüyor"
Seçimi Kaybeden AK Partili Eski Belediye Başkanından Olay Paylaşım: "Çekilin, Aç Türkler Dönüyor"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı 'Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor' paylaşımı ile yeni bir kriz çıkardı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatilinde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük bir kriz yaratmıştı.
2100 liralık ıstakoza ilişkin tartışmalar tüm hızıyla sürürken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım başka bir skandal ortaya çıkardı.
AK Partili Yavaş, sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşan yoğunluğu "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" notuyla paylaştı.
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