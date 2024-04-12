Starbucks’a Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı
Starbucks’a Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı
Kahramanmaraş’ta bulunan Starbucks şubesine henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks şubesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.
Bununla kalmayan saldırgan taşlı saldırıda gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.
Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı yurttaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
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Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
İşte o anlar:
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