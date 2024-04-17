UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı!
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapacakları Mali Genel Kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
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Servet Yardımcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.
Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı 👇
Servet Yardımcı kimdir?
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