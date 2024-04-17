CHP’li Belediye İptal Etti: 3 Gazeteye Yıllık Yaklaşık 500 Bin Lira Ödeniyormuş
CHP’li Belediye İptal Etti: 3 Gazeteye Yıllık Yaklaşık 500 Bin Lira Ödeniyormuş
CHP’li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden yılda 426 bin 230 lira abonelik ücreti ödenen Sabah, Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesi’nin aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Baltacı, yerel basın aboneliklerinin de gözden geçirildiğini ifade etti.
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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerden biri de Kastamonu Belediyesi olmuştu.
CHP’nin adayı Hasan Baltacı, oyların yüzde 49,17’sini alarak Kastamonu Belediye Başkanı olmuştu.
Hasan Baltacı, belediye bütçesinden yılda 426 bin 230 lira ödenen Yeni Şafak, Sabah ve Türkiye Gazetesi’nin aboneliklerinin iptal edildiğini açıkladı.
Hasan Baltacı’nın paylaşımı 👇
Belediye başkanının açıklaması sosyal medyada da gündem oldu 👇
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