CHP’li Belediye İptal Etti: 3 Gazeteye Yıllık Yaklaşık 500 Bin Lira Ödeniyormuş

CHP’li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden yılda 426 bin 230 lira abonelik ücreti ödenen Sabah, Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesi’nin aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Baltacı, yerel basın aboneliklerinin de gözden geçirildiğini ifade etti.