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AK Parti’den CHP’ye Geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde “Böcek” Tespit Edilmiş

AK Parti’den CHP’ye Geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde “Böcek” Tespit Edilmiş

Afyonkarahisar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 18:27

31 Mart yerel seçimlerinden AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde yeni başkan Burcu Köksal, belediye binasında gizli kameralar ve ortam dinlemeye yarayan, “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı tespit ettiklerini söyledi.

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CHP’nin adayı Burcu Köksal, yerel seçimlerde yüzde 50,73 oy oranına ulaşarak Afyon Belediye Başkanı olmuştu.

CHP’nin adayı Burcu Köksal, yerel seçimlerde yüzde 50,73 oy oranına ulaşarak Afyon Belediye Başkanı olmuştu.

Köksal, kentin yerel basını Afyon Postası’ndan Nail Azbay’a önemli açıklamalarda bulundu.

Köksal, kentin yerel basını Afyon Postası’ndan Nail Azbay’a önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Belediyede ‘bankamatik memuru’ tespit ettiklerini söyleyen Köksal, belediyenin de ciddi bir borç içinde olduğunu ifade etti.

Belediyede ‘bankamatik memuru’ tespit ettiklerini söyleyen Köksal, belediyenin de ciddi bir borç içinde olduğunu ifade etti.

Köksal, belediyenin tahmini 1 milyar lira borcu olduğunu ve bütçenin ise yaklaşık 1.5 milyar olduğunu söyledi. Köksal, belediyenin tüm giderlerini kuruş kuruş binaya asacaklarını da sözlerine ekledi.

Köksal, belediyenin tahmini 1 milyar lira borcu olduğunu ve bütçenin ise yaklaşık 1.5 milyar olduğunu söyledi. Köksal, belediyenin tüm giderlerini kuruş kuruş binaya asacaklarını da sözlerine ekledi.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasında “böcek” araması da yaptırdığını söyledi.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasında “böcek” araması da yaptırdığını söyledi.
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“Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil.”

“Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil.”

“Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar.”

“Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar.”

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