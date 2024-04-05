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Belediyeyi Kazandı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yanına Gitti: “Tecrübelerinden Her Zaman Yararlandığımız”

Belediyeyi Kazandı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yanına Gitti: “Tecrübelerinden Her Zaman Yararlandığımız”

Afyonkarahisar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 10:54

CHP’nin Afyonkarahisar’dan belediye başkanı adayı olan Burcu Köksal, seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kentte oyların yüzde 50,73’ünü alarak birinci çıkan Burcu Köksal, seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

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Burcu Köksal, seçim öncesinde yaptığı açıklamada “Kazanırsam belediyenin kapasını DEM Partililere kapatacağım” demişti.

Burcu Köksal, seçim öncesinde yaptığı açıklamada “Kazanırsam belediyenin kapasını DEM Partililere kapatacağım” demişti.

Köksal’ın bu açıklamalarına en yüksek tepki ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelmişti.

Köksal’ın bu açıklamalarına en yüksek tepki ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelmişti.

Burcu Köksal, uzun yıllardır AK Parti’nin elinde olan Afyon Belediyesi’ni yüzde 50,73 gibi yüksek bir oy oranına ulaşarak kazandı.

Burcu Köksal, uzun yıllardır AK Parti’nin elinde olan Afyon Belediyesi’ni yüzde 50,73 gibi yüksek bir oy oranına ulaşarak kazandı.

Yeni belediye başkanı, ilk ziyaretlerinden birini de CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı.

Yeni belediye başkanı, ilk ziyaretlerinden birini de CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı.

'Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden her zaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettim'

Burcu Köksal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 👇

Burcu Köksal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 👇
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