Belediyeyi Kazandı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yanına Gitti: “Tecrübelerinden Her Zaman Yararlandığımız”

CHP’nin Afyonkarahisar’dan belediye başkanı adayı olan Burcu Köksal, seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kentte oyların yüzde 50,73’ünü alarak birinci çıkan Burcu Köksal, seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.