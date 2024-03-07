Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal Açıklaması: “Kendine Başka İş Bulacak!”

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklama kriz çıkarmıştı. Köksal, kazanması halinde belediyenin kapsının DEM Parti’ye kapalı olacağını söylemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Burcu Köksal’ın bu açıklamasına tepki gösterdi.