Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal Açıklaması: “Kendine Başka İş Bulacak!”
Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal Açıklaması: “Kendine Başka İş Bulacak!”
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklama kriz çıkarmıştı. Köksal, kazanması halinde belediyenin kapsının DEM Parti’ye kapalı olacağını söylemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Burcu Köksal’ın bu açıklamasına tepki gösterdi.
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Burcu Köksal’ın açıklamaları, CHP’de DEM Parti krizi yaratmıştı.
CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Bakırköy’de yaptığı seçim çalışmalarında Burcu Köksal’ın açıklamalarına cevap verdi.
İmamoğlu, başkanların her siyasi partiden vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini, böyle düşünmeyen varsa kendisine başka iş veya başka parti bulması gerektiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları 👇
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