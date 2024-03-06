CHP’de Burcu Köksal Krizi: Genel Başkan Özgür Özel’i de Dinlemedi

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, bugün yaptığı seçim mitingindeki açıklamaları kriz yarattı. Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç herkese açık olduğunu söyledi. Köksal’ın açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sürçülisan” oldu dedi ama aday Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. DEM Parti’den ise Burcu Köksal’a tepki geldi.