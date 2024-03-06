CHP’de Burcu Köksal Krizi: Genel Başkan Özgür Özel’i de Dinlemedi
CHP’de Burcu Köksal Krizi: Genel Başkan Özgür Özel’i de Dinlemedi
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, bugün yaptığı seçim mitingindeki açıklamaları kriz yarattı. Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç herkese açık olduğunu söyledi. Köksal’ın açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sürçülisan” oldu dedi ama aday Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. DEM Parti’den ise Burcu Köksal’a tepki geldi.
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CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, partisinin Afyonkarihasar’dan belediye başkanı adayı olmuştu.
Köksal, bugün kentte düzenlediği mitingden DEM Parti ile ilgili ilginç sözler söyledi.
Burcu Köksal’ın kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı videosu 👇
Bu açıklamalar üzerine ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Orada bir küçük sürçülisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi’, dedi, bizim kapılarımı tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Barış Yakardaş ise "Ben bugün Burcu Köksal’ı aradım. ‘Sadece sana açıklama yapacağım’ dedi. Burcu Köksal ‘Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’ni DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım’ dediğini aktardı.
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DEM Partili Sırrı Sakık ise Burcu Köksal’a tepki gösterdi 👇
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