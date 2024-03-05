CHP Genel Başkanı Özgür Özel Polislerle Yaşadığı 'Behzat Ç.' Diyaloğunu Anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Polislerle Yaşadığı 'Behzat Ç.' Diyaloğunu Anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Behzat Ç.'nin belediye başkanı adaylığı nedeniyle koruma polislerinin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Özel, Behzat Ç. rolüne hayat veren Erdal Beşikçioğlu'nun çok başarılı olacağına inandığını ekledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Eryaman'da seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara seslendi.
1 Mart'ta bütün ülkenin 'Ankara'daki rekoru' konuşmasını istediğini belirten Özgür Özel, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına da ayrı bir parantez açtı.
Özgür Özel, "Daha önce 'Behzat Ç.'nin adaylığı kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin göstergesidir' demiştim. İlleri değişirken koruma polisleriyle sohbet ediyoruz. Hepsi Behzat Komiserimiz için teşekkür ederiz diyorlar. Geçenlerde anket yaptık, çok iyi dedim. Erdal Bey beşikten polis" dedi.
ODA TV'nin aktardığına göre, Erdal Beşikçioğlu'nun vizyon sahibi olduğunu belirten Özel, ayrıca Beşikçioğlu sayesinde Etimesgut'un kültür başkenti olacağını söyledi.
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