CHP Genel Başkanı Özgür Özel Polislerle Yaşadığı 'Behzat Ç.' Diyaloğunu Anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Behzat Ç.'nin belediye başkanı adaylığı nedeniyle koruma polislerinin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Özel, Behzat Ç. rolüne hayat veren Erdal Beşikçioğlu'nun çok başarılı olacağına inandığını ekledi.