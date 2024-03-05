Mahkemeden Emsal Oluşturan 'Wi-Fi Şifresi' Kararı: İnternet Şifresini Paylaşan Kişi Tazminat Ödeyecek!
Mahkemeden Emsal Oluşturan 'Wi-Fi Şifresi' Kararı: İnternet Şifresini Paylaşan Kişi Tazminat Ödeyecek!
Bir yakının Wi-Fi'sine bağlanarak sosyal medyadan hakaret eden bir kişi, hat sahibini de tazminat ödemesine neden oldu. Mahkeme internet şifresini paylaşan kişiyi de suçlu buldu ve emsal bir karara imza attı.
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TRT'nin aktardığına göre, emsal teşkil edecek dava, sosyal medyadan hakaret üzerine açıldı. Hakaret eden kişi bir yakının ev internetini kullanmıştı.
Mahkeme hakaret eden kişi ile birlikte ev internetini kullandıran kişiyi de suçlu buldu. Hem hakaret eden hem de internet hattının sahibi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Avukat Sefa Karcıoğlu, "Eğer Wi-Fi'nizin şifresini birine veriyorsanız veya şifresiniz kullanıyorsanız sorumluluk size aittir. Kolluk kuvvetlerinin herhangi bir suç olduğunda tespit edebileceği tek veri IP adresidir. Şifre paylaşımı yapmak büyük risk taşıyor" dedi.
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Yok artık, ne kadar boş şeylerle uğraşıyor bu yargı(!)
servis sağlayıcı da tazminat ödesin aq.. kafalarına s*çayım bunların.. salak salak kararlar
McDonald’s, Starbucks bunlar da suçlu sayılacak mı?