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Mahkemeden Emsal Oluşturan 'Wi-Fi Şifresi' Kararı: İnternet Şifresini Paylaşan Kişi Tazminat Ödeyecek!

Mahkemeden Emsal Oluşturan 'Wi-Fi Şifresi' Kararı: İnternet Şifresini Paylaşan Kişi Tazminat Ödeyecek!

Wi-Fi Şifresi İnternet Şifresi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 12:58

Bir yakının Wi-Fi'sine bağlanarak sosyal medyadan hakaret eden bir kişi, hat sahibini de tazminat ödemesine neden oldu. Mahkeme internet şifresini paylaşan kişiyi de suçlu buldu ve emsal bir karara imza attı. 

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TRT'nin aktardığına göre, emsal teşkil edecek dava, sosyal medyadan hakaret üzerine açıldı. Hakaret eden kişi bir yakının ev internetini kullanmıştı.

TRT'nin aktardığına göre, emsal teşkil edecek dava, sosyal medyadan hakaret üzerine açıldı. Hakaret eden kişi bir yakının ev internetini kullanmıştı.

Kaynak

Mahkeme hakaret eden kişi ile birlikte ev internetini kullandıran kişiyi de suçlu buldu. Hem hakaret eden hem de internet hattının sahibi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme hakaret eden kişi ile birlikte ev internetini kullandıran kişiyi de suçlu buldu. Hem hakaret eden hem de internet hattının sahibi tazminat ödemeye mahkum edildi.

İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay da kararı onadı.

Avukat Sefa Karcıoğlu, "Eğer Wi-Fi'nizin şifresini birine veriyorsanız veya şifresiniz kullanıyorsanız sorumluluk size aittir. Kolluk kuvvetlerinin herhangi bir suç olduğunda tespit edebileceği tek veri IP adresidir. Şifre paylaşımı yapmak büyük risk taşıyor" dedi.

Avukat Sefa Karcıoğlu, "Eğer Wi-Fi'nizin şifresini birine veriyorsanız veya şifresiniz kullanıyorsanız sorumluluk size aittir. Kolluk kuvvetlerinin herhangi bir suç olduğunda tespit edebileceği tek veri IP adresidir. Şifre paylaşımı yapmak büyük risk taşıyor" dedi.

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seremonix

Yok artık, ne kadar boş şeylerle uğraşıyor bu yargı(!)

TİRYAKİ

servis sağlayıcı da tazminat ödesin aq.. kafalarına s*çayım bunların.. salak salak kararlar

uzaklardan

McDonald’s, Starbucks bunlar da suçlu sayılacak mı?