Murat Kurum, "Belki Anlatmam Doğru Değil" Diyerek Erdoğan ve Bahçeli Arasında Geçen Diyaloğu Açıkladı
Murat Kurum, "Belki Anlatmam Doğru Değil" Diyerek Erdoğan ve Bahçeli Arasında Geçen Diyaloğu Açıkladı
AK Parti ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçen 'talep' diyaloğunu canlı yayında anlattı.
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Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden sonra MHP lideri Bahçeli'yi arayarak desteği karşılığında bir talebi olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Kurum, "Devlet Bey çok nezaketli bir şekilde 'Efendim bu millet sizi seçti. Dolayısıyla sizin yönetmeniz, bizim de sizi desteklememiz gerekir. Bunun dışında bir talebimiz asla söz konusu olamaz' diye böyle çok derin, anlamlı bir ifadesi var." dedi.
Kurum ayrıca Cumhur İttifakı'nda menfaat ilişkisi olmadığını; devlet, vatan, millet ilişkisi olduğunu savundu.
İşte Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında geçen konuşmayı anlattığı o anlar 👇
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