Muhtar Adaylığından Çekilen Model Simurg Sarsılmaz'dan 'Estetiksiz Hali' Paylaşımlarına Sert Tepki!
Muhtar Adaylığından Çekilen Model Simurg Sarsılmaz'dan 'Estetiksiz Hali' Paylaşımlarına Sert Tepki!
Diyarbakır’da muhtar adaylığından çekildiğini duyuran model Simurg Sarsılmaz'dan 'estetiksiz hali' paylaşımlarına sert tepki geldi.
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
Simurg Sarsılmaz daha sonra sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
Simurg Sarsılmaz’ın sosyal medyada yayılan ve estetik olmadan önceki hali olduğu iddia edilen fotoğraflar ise yine günün öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Simurg Sarsılmaz ise fotoğrafın bizzat kendisi tarafından paylaşıldığını belirterek bazı Twitter hesaplarının algı çalışması yaptığını söyledi.
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muhtar adaylığı ve bu fotoğrafların hepsi planlı PR çalışması. bu kadın dizi vs'de rol kapmak için çabalıyor. Bunu anlamayan ağır salaktır.
bence de senin dediğin gibi.
abla bi Papatya çayı
Her biji serok estetik.