Muhtar Adaylığından Çekilen Model Simurg Sarsılmaz'dan 'Estetiksiz Hali' Paylaşımlarına Sert Tepki!

Sarsılmaz paylaşımında, 'Gerizekalılar suratımda iş için yapılan 888 kg makyajdan sonra 17 yaşımdaki doğal halimi paylaşmak istedim sanki çok gizli bir servisten bulmuşsunuz gibi paylaşmışsınız' ifadelerini kullandı.

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