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Muhtar Adaylığından Çekilen Model Simurg Sarsılmaz'dan 'Estetiksiz Hali' Paylaşımlarına Sert Tepki!

Muhtar Adaylığından Çekilen Model Simurg Sarsılmaz'dan 'Estetiksiz Hali' Paylaşımlarına Sert Tepki!

Simurg Sarsılmaz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 15:22

Diyarbakır’da muhtar adaylığından çekildiğini duyuran model Simurg Sarsılmaz'dan 'estetiksiz hali' paylaşımlarına sert tepki geldi. 

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Simurg Sarsılmaz daha sonra sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Simurg Sarsılmaz daha sonra sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Simurg Sarsılmaz’ın sosyal medyada yayılan ve estetik olmadan önceki hali olduğu iddia edilen fotoğraflar ise yine günün öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Simurg Sarsılmaz’ın sosyal medyada yayılan ve estetik olmadan önceki hali olduğu iddia edilen fotoğraflar ise yine günün öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Simurg Sarsılmaz ise fotoğrafın bizzat kendisi tarafından paylaşıldığını belirterek bazı Twitter hesaplarının algı çalışması yaptığını söyledi.

Simurg Sarsılmaz ise fotoğrafın bizzat kendisi tarafından paylaşıldığını belirterek bazı Twitter hesaplarının algı çalışması yaptığını söyledi.

Sarsılmaz paylaşımında, 'Gerizekalılar suratımda iş için yapılan 888 kg makyajdan sonra 17 yaşımdaki doğal halimi paylaşmak istedim sanki çok gizli bir servisten bulmuşsunuz gibi paylaşmışsınız' ifadelerini kullandı. 

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beybi shark

muhtar adaylığı ve bu fotoğrafların hepsi planlı PR çalışması. bu kadın dizi vs'de rol kapmak için çabalıyor. Bunu anlamayan ağır salaktır.

lonewolf~

bence de senin dediğin gibi.

Vuslat Yaren Ün

abla bi Papatya çayı

Osman Türkoğlu

Her biji serok estetik.