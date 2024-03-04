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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi

Mustafa Destici
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 14:35

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici bugün makam aracı ile Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza geçirdi.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici bugün makam aracı ile Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza geçirdi.

Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor 👇

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