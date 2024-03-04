BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trafik Kazası Geçirdi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı.
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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici bugün makam aracı ile Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza geçirdi.
Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.
Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor 👇
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