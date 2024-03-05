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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Matematik Müfredatı Açıklaması: "Seyreltmeler Olacak"

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Matematik Müfredatı Açıklaması: "Seyreltmeler Olacak"

Yusuf Tekin Müfredat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 14:14

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi. Tekin, 'Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum' dedi. 

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“Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye toplumunun ‘kültürel yapısı ve değerleriyle uyuşmadığı’ düşüncesiyle müfredattan çıkarılmıştı.

“Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye toplumunun ‘kültürel yapısı ve değerleriyle uyuşmadığı’ düşüncesiyle müfredattan çıkarılmıştı.

Kaynak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden değişecek müfredata ilişkin bugün açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden değişecek müfredata ilişkin bugün açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, "Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, "Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu.

Kaynak

Bakan Tekin soruyu şöyle yanıtladı: "Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar."

Bakan Tekin soruyu şöyle yanıtladı: "Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar."

'Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. 

Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. 

Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. 

Bunlar, buna göre değerlendiriliyor.'

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