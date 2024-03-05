Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Matematik Müfredatı Açıklaması: "Seyreltmeler Olacak"

'Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor.

Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen.

Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var.

Bunlar, buna göre değerlendiriliyor.'