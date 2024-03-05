Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Matematik Müfredatı Açıklaması: "Seyreltmeler Olacak"
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Matematik Müfredatı Açıklaması: "Seyreltmeler Olacak"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi. Tekin, 'Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum' dedi.
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“Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye toplumunun ‘kültürel yapısı ve değerleriyle uyuşmadığı’ düşüncesiyle müfredattan çıkarılmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden değişecek müfredata ilişkin bugün açıklamalarda bulundu.
Bakan Yusuf Tekin, "Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu.
Bakan Tekin soruyu şöyle yanıtladı: "Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar."
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