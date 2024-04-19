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Kadının Kulağından Çıkan Örümceği Görünce Yeni Fobi Kilidiniz Açılacak

Kadının Kulağından Çıkan Örümceği Görünce Yeni Fobi Kilidiniz Açılacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 14:04

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Zaman zaman çevremizden kulağa giren böcekleri duyabiliyor ya da sosyal medyada bu gibi durumları yaşayanları görebiliyoruz. Ama kulağa böcek girmesi gibi bir ihtimalin olduğunu bilsek de asla kabullenmek istemiyoruz.

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Annesiyle bu durumu yaşayan bir kadın da annesinin kulağından sesler geldiğini söylemesi üzerine böcek girmiş olabilir dese de bir türlü inandıramadı.

Annesiyle bu durumu yaşayan bir kadın da annesinin kulağından sesler geldiğini söylemesi üzerine böcek girmiş olabilir dese de bir türlü inandıramadı.

Ve annesinin kulağına bir sıvı döktü. Ardından ise büyük bir örümcek çıktığını gören annesi çığlık çığlığa kaldı.

Ve annesinin kulağına bir sıvı döktü. Ardından ise büyük bir örümcek çıktığını gören annesi çığlık çığlığa kaldı.

İşte o anlar 👇

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