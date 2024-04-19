Derneğe Gelen Kişiye “Bu Kadın Değil, Kapıyı Açmayın” Denilince İki Kişinin Bıçaklandığı Arbede Yaşandı

Adana’da Furkan Nesli Derneği’nde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki Betül Altınyüzük, Sevda S. ile Hatice K.’yi bıçakla yaraladı. Derneğe gittiğinde kadınların ona “Bu kadın değil, açmayın.” demesi üzerine Betül Altınyüzük, sinirlerine hakim olamadığını söyledi.
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17 Nisan tarihinde yaşanan olayda Betül Altınyüzük derneğe alınmayınca Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yi ise kalçasından bıçaklayarak yaraladı.
Betül Altınyüzük ifadesinde ise “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum.” sözlerini kullandı.
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